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РФПИ договорился с Бразилией о производстве российской вакцины
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве в области производства и дистрибьюции первой в мире... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
бразилия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684063_0:0:2458:1383_1400x0_80_0_0_beff98444ef01fba3efb0cddc01436be.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, бразилия

РФПИ договорился с Бразилией о производстве российской вакцины

22:03 12.08.2020 (обновлено: 22:29 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПервая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 "Спутник V"
Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 Спутник V
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве в области производства и дистрибьюции первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении РФПИ.
В онлайн-церемонии подписания соответствующего соглашения приняли участие гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Карлос Масса Ратиньо Жуниор.
"В рамках подписанного стратегического соглашения о сотрудничестве РФПИ совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана организует производство вакцины "Спутник V" и ее дистрибьюцию в Бразилии и других странах Латинской Америки. В ближайшее время РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана (Tecpar) результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства", - отметили в фонде.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФПИ с партнерами инвестировали 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.
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"Страны Южной Америки сейчас переживают непростую ситуацию в связи с распространением коронавируса. Мы видим большой интерес от бразильских партнеров к российскому опыту борьбы с коронавирусом, в том числе в отношении первой зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире. Бразилия является одной из пяти ключевых стран, готовых обеспечивать производство российской вакцины "Спутник V". Мы уверены в высокой безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" и надеемся на скорое одобрение вакцины со стороны бразильского регулятора", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийБразилия
Популярные комментарии
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12 августа, 22:10
Von Stirliz
1300000
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