РФПИ договорился с Бразилией о производстве российской вакцины

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФПИ с партнерами инвестировали 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.