В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Это второй подобный случай за день.

Инцидент произошел около 20:30 на улице Фрунзе.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", — написала представитель ведомства.

Она добавила, что для остановки машины милиционерам пришлось стрелять по колесам, после чего водитель бросил автомобиль и скрылся. Ведется его поиск.

Ранее 45-летний мужчина наехал на сотрудника ГАИ в Минске, его задержали.