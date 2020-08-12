https://ria.ru/20200812/1575716108.html
В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера
В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:03
2020-08-12T22:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости.
В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в Telegram-канале
пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Это второй подобный случай за день.
Инцидент произошел около 20:30 на улице Фрунзе.
"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", — написала представитель ведомства.
Она добавила, что для остановки машины милиционерам пришлось стрелять по колесам, после чего водитель бросил автомобиль и скрылся. Ведется его поиск.
Ранее 45-летний мужчина наехал на сотрудника ГАИ в Минске, его задержали.
По состоянию на утро 12 августа МВД Белоруссии зафиксировало пять случаев наезда машин на сотрудников силовых ведомств с начала акций протеста из-за результатов выборов президента республики.