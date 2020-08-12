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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575716108.html
В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера
В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:55
протесты в белоруссии
белоруссия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575716715_0:253:960:793_1400x0_80_0_0_ed6c4990e02975f3dfcaaae79ed4640e.jpg
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РИА Новости
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60
белоруссия, в мире

В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

22:03 12.08.2020 (обновлено: 22:55 12.08.2020)
24291
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Это второй подобный случай за день.
Инцидент произошел около 20:30 на улице Фрунзе.
"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", — написала представитель ведомства.
Она добавила, что для остановки машины милиционерам пришлось стрелять по колесам, после чего водитель бросил автомобиль и скрылся. Ведется его поиск.
Ранее 45-летний мужчина наехал на сотрудника ГАИ в Минске, его задержали.
По состоянию на утро 12 августа МВД Белоруссии зафиксировало пять случаев наезда машин на сотрудников силовых ведомств с начала акций протеста из-за результатов выборов президента республики.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Гос. органы должны перейти на сторону народа и против тоталитарного режима
12 августа, 22:15
Anton Bystryanskiy
3794009302
задерживать и под суд бандитов
12 августа, 22:07
Josef Cibulka
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