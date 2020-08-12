https://ria.ru/20200812/1575715859.html
Сторонники оппозиции беспрепятственно проводят акцию в центре Минска
Сторонники белорусской оппозиции беспрепятственно проводят акцию на проспекте Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:52
2020-08-12T22:35
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Александр Белый
Остатки оппозиции! Деньги спонсоров часть изъяло КГБ, частью закончились! Новых нет, а бесплатно никто не хочет рисковать! Все меньше и меньше.
31
Исаак Ньютон
не понятно о какой оппозиции речь? Это белорусский народ господа журналисты!
23
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575710396_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_1afe8f71560a9cbffaaa18e90069e30b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире