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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575715859.html
Сторонники оппозиции беспрепятственно проводят акцию в центре Минска
Сторонники белорусской оппозиции беспрепятственно проводят акцию на проспекте Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:35
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Остатки оппозиции! Деньги спонсоров часть изъяло КГБ, частью закончились! Новых нет, а бесплатно никто не хочет рисковать! Все меньше и меньше.
31
не понятно о какой оппозиции речь? Это белорусский народ господа журналисты!
23
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575710396_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_1afe8f71560a9cbffaaa18e90069e30b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Сторонники оппозиции беспрепятственно проводят акцию в центре Минска

21:52 12.08.2020 (обновлено: 22:35 12.08.2020)
7604
© РИА НовостиСитуация у метро "Уручье" стянут спецназ в Минске
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
© РИА Новости
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции беспрепятственно проводят акцию на проспекте Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, на тротуаре около магазина ЦУМ стоят около 100 протестующих, они выкрикивают лозунги и машут цветами, которые принесли в честь пострадавших в протестах. Еще одна группа стоит на площади Победы.
При этом движение по проспекту не прервано. Многие проезжающие автомобилисты в знак поддержки гудят в клаксоны.
Милиция в происходящее не вмешивается, лишь иногда по проспекту приезжают милицейские экипажи.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Остатки оппозиции! Деньги спонсоров часть изъяло КГБ, частью закончились! Новых нет, а бесплатно никто не хочет рисковать! Все меньше и меньше.
12 августа, 21:57
Александр Белый
2120008
не понятно о какой оппозиции речь? Это белорусский народ господа журналисты!
12 августа, 22:14
ИНИсаак Ньютон
7000016
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