https://ria.ru/20200812/1575715701.html
В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ
При задержании водителя, совершившего наезд на сотрудника ГАИ в Минске, было применено табельное оружие, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:41
2020-08-12T22:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Alex Smolov
Кто еще верит в святость май данутых
44
6
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире