Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575715486.html
Акция белорусских медиков против насилия завершилась без задержаний
Акция белорусских медиков против насилия в обществе завершилась в Минске без задержаний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:28
протесты в белоруссии
владимир караник
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714067_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9ed6f81f40b319211dfdc83ddc493a4.jpg
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200810/1575610185.html
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714067_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9ed6f81f40b319211dfdc83ddc493a4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714067_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_f9a08c2d4452cd5ec8f9b887f0b86f10.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714067_464:0:2512:2048_1400x0_80_0_0_397fd7339fe57684c44b94a39da6634b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир караник, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Акция белорусских медиков против насилия завершилась без задержаний

21:28 12.08.2020
1498
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Акция белорусских медиков против насилия в обществе завершилась в Минске без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
В среду возле Белорусского государственного медицинского университета, на проспекте Дзержинского, более 200 медиков организовали несанкционированную акцию. Они выстроились в цепочку солидарности, держали плакаты с надписями "Врачи против насилия", "Остановите насилие", а также красные и белые цветы. Напротив медиков, с другой стороны проспекта, в их поддержку выстроились в цепочку граждане.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
С протестующими коллегами хотел пообщаться министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, однако разговор не получился. Примерно через час после начала акции к месту ее проведения подъехало несколько автозаков и милицейских микроавтобусов. Правоохранители наблюдали за происходящим из машин, не вмешивались.
Через два часа после начала акция завершилась, но медики пообещали в четверг собраться на том же месте и в то же время. После этого автозаки, припаркованные по обе стороны проспекта Дзержинского, разъехались. Люди разошлись, многие из них отмечали, что не хотят никого провоцировать.
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Онлайн
10 августа, 21:06Протесты в Белоруссии
Столкновения в Белоруссии. Онлайн-репортаж
Спустя некоторое время в разных точках проспекта Дзержинского начали скапливаться оппозиционно настроенные граждане. Одна из крупных групп находится на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова. Подъехал милицейский автозак, из которого вышли несколько военнослужащих внутренних войск. Они погнались за двумя провокаторами, но задерживать не стали, только спугнув их.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
29311212
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииВладимир КараникАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко
Протесты в Минске
В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Сторонники оппозиции беспрепятственно проводят акцию в центре Минска
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста
Протесты в Минске
В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
В посольство России в Минске
В посольстве рассказали о задержанных до выборов в Белоруссии россиянах
Автомобиль, наехавший на белорусского милиционера в Барановичах
В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Минске сотрудника ГАИ сбила машина
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"
Певица Наташа Королева на концерте Песня года
"Что с Наташей?" Поклонники не узнали Королеву
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
Автомобиль скорой помощи в Белоруссии
В Гомеле умер задержанный на акции протеста
Алкогольный отдел в супермаркете
Россия попала в десятку самых привлекательных винных рынков мира
Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко на территории мемориального комплекса возле ЧАЭС. 26 апреля 2017
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
Первая акция протеста в спальном районе Гомеля
В Гомеле около ста человек вышли на акцию протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния