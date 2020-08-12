Акция белорусских медиков против насилия завершилась без задержаний

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Акция белорусских медиков против насилия в обществе завершилась в Минске без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.

В среду возле Белорусского государственного медицинского университета, на проспекте Дзержинского, более 200 медиков организовали несанкционированную акцию. Они выстроились в цепочку солидарности, держали плакаты с надписями "Врачи против насилия", "Остановите насилие", а также красные и белые цветы. Напротив медиков, с другой стороны проспекта, в их поддержку выстроились в цепочку граждане.

С протестующими коллегами хотел пообщаться министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник , однако разговор не получился. Примерно через час после начала акции к месту ее проведения подъехало несколько автозаков и милицейских микроавтобусов. Правоохранители наблюдали за происходящим из машин, не вмешивались.

Через два часа после начала акция завершилась, но медики пообещали в четверг собраться на том же месте и в то же время. После этого автозаки, припаркованные по обе стороны проспекта Дзержинского, разъехались. Люди разошлись, многие из них отмечали, что не хотят никого провоцировать.

Спустя некоторое время в разных точках проспекта Дзержинского начали скапливаться оппозиционно настроенные граждане. Одна из крупных групп находится на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова. Подъехал милицейский автозак, из которого вышли несколько военнослужащих внутренних войск. Они погнались за двумя провокаторами, но задерживать не стали, только спугнув их.