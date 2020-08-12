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Россия попала в десятку самых привлекательных винных рынков мира
Российский винный рынок попал в десятку самых привлекательных в мире, следует из ежегодного отчета Global Compass, опубликованного аналитическим агентством Wine РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:41
россия
вино
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, вино, общество

Россия попала в десятку самых привлекательных винных рынков мира

21:26 12.08.2020 (обновлено: 21:41 12.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел в супермаркете
Алкогольный отдел в супермаркете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российский винный рынок попал в десятку самых привлекательных в мире, следует из ежегодного отчета Global Compass, опубликованного аналитическим агентством Wine Intelligence.
Отечественному рынку удалось подняться вверх на 23 позиции в том числе из-за молодого поколения россиян, которые много путешествуют и отдают предпочтение "не водке, а вину". Отмечается, что в рейтинге Global Compass подобные резкие скачки наблюдаются нечасто.
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Согласно отчету, с 2015 года в России потребление вина в среднем ежегодно увеличивается более чем на 13 процентов. При этом средняя цена каждой купленной бутылки также возросла.
"Неудивительно, что потребление вина на человека увеличилось в два раза", — отмечает Wine Intelligence.
Как подчеркивают аналитики, статистике способствует и то, что винная культура в России перестала быть преференцией "богатой элиты" и распространилась за пределы Москвы.
Кроме того, в июне в силу вступил федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который стал "позитивным знаком" для всей отрасли.
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1091122217
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