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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575715337.html
Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко
У Евросоюза есть экономические рычаги давления на белорусского президента Александра Лукашенко, которые могут быть использованы для успокоения той ситуации,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:24
протесты в белоруссии
томаш петршичек
александр лукашенко
евросоюз
чехия
белоруссия
в мире
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Держись батька!!! Все как вороны слетаются, да хрен вам ....
54
Наверное Лукашенко такой глупый и заранее не просчитал эти смехотворные санкции??? Человек, который идет во власть, ему на это тьфу и наплевать! Он не Янукович, у которого сынок заработал миллиарды долларов! И которого сразу же на место поставили западные партнеры, у Лукашенко этого нет! Вот вам и нечего ему предъявить, кроме смешных санкций.
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чехия
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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томаш петршичек, александр лукашенко, евросоюз, чехия, белоруссия, в мире

Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко

21:24 12.08.2020
10900
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
ПРАГА, 12 авг - РИА Новости. У Евросоюза есть экономические рычаги давления на белорусского президента Александра Лукашенко, которые могут быть использованы для успокоения той ситуации, которая сложилась сейчас в этой стране после президентских выборов, заявил в среду вечером журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
"В последнее время казалось, что президент Лукашенко хочет развивать отношения с ЕС, улучшить образ своей страны в глазах мировой общественности. Но то, что в эти дни происходит в Белоруссии, показывает, что этот представитель последнего авторитарного режима в Европе решил пойти иным путем. В пятницу ситуацию в Белоруссии рассмотрят главы МИД стран ЕС, в том числе и возможное использование имеющихся экономических инструментов для того, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкции", - сказал Петршичек.
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Петршичек напомнил, что Белоруссия является членом организации Восточное партнерство, что подразумевает возможность финансового влияния на Минск.
"Может встать вопрос о том, надо ли в такой ситуации финансировать некоторые проекты в Белоруссии", - отметил глава чешского МИД.
Петршичек также сообщил, что в среду в МИД республики был вызван посол Белоруссии для того, чтобы объяснить слова Лукашенко о влиянии Чехии на нынешние события в этой стране.
"Кроме того, послу было заявлено, что мы ни в коем случае не согласны с тем, что происходит сейчас в Белоруссии - подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами, которые хотят выразить свое мнение о ситуации в собственной стране. Что мы не согласны с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции, а для контроля за голосованием не были допущены наблюдатели ОБСЕ", - сказал министр.
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В то же время, добавил Петршичек, Чехия заинтересована и помогает в рамках Восточного партнерства в развитии в Белоруссии гражданского общества и независимых СМИ, чтобы люди жили в нормальных человеческих условиях.
Кроме того, Петршичек не исключил, что в Прагу может быть приглашена главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская, которая вынуждена была во вторник перебраться из родной страны в соседнюю Литву.
"Мы уважаем суверенитет Белоруссии. Но в Европе нет места тому, что в последние недели происходит в этой стране", - подчеркнул глава чешского МИД.
Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииТомаш ПетршичекАлександр ЛукашенкоЕвросоюзЧехияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Держись батька!!! Все как вороны слетаются, да хрен вам ....
12 августа, 21:27
КАКонстантин АЛЕКСЕНВИЧ
40100112
Наверное Лукашенко такой глупый и заранее не просчитал эти смехотворные санкции??? Человек, который идет во власть, ему на это тьфу и наплевать! Он не Янукович, у которого сынок заработал миллиарды долларов! И которого сразу же на место поставили западные партнеры, у Лукашенко этого нет! Вот вам и нечего ему предъявить, кроме смешных санкций.
12 августа, 21:44
Александр Белый
34100010
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