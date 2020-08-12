В посольстве рассказали о задержанных до выборов в Белоруссии россиянах

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Минске работает над тем, чтобы задержанные в Белоруссии до выборов 33 россиянина смогли как можно скорее вернуться домой, белорусская сторона не чинит препятствий для консульского доступа к ним, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Работа в этом направлении ведется, прикладываются все усилия... Они находятся сейчас в тюрьме "Жодино". Мы работаем над тем, чтобы они скорее могли вернуться домой. Можно отметить, что белорусская сторона не чинит препятствий для допуска наших сотрудников. То есть консульский допуск они дают", - сказали в посольстве в ответ на вопрос о том, когда могут вернуться на родину задержанные.
Что касается россиян, задержанных во время протестных акций в стране после выборов, работа по их нахождению и возвращению также продолжается.
"Но кого и сколько передадут – сказать пока не можем. Людей задержанных много, они могут находиться в разных местах. При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется", - отметил собеседник агентства.
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Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по сведениям Минска, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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