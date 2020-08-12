В посольстве рассказали о задержанных до выборов в Белоруссии россиянах

"Работа в этом направлении ведется, прикладываются все усилия... Они находятся сейчас в тюрьме "Жодино". Мы работаем над тем, чтобы они скорее могли вернуться домой. Можно отметить, что белорусская сторона не чинит препятствий для допуска наших сотрудников. То есть консульский допуск они дают", - сказали в посольстве в ответ на вопрос о том, когда могут вернуться на родину задержанные.