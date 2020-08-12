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ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"
Санкции США против "Северного потока 2" нарушают международное право, заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:10
россия
северный поток — 2
газпром
евросоюз
сша
в мире
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У меня когнитивный диссонанс.. Эстонский представитель чего то там сказал что-то в пользу России..
52
Эстонский комиссар за Сев2?))) Вроде не 1 е апреля..
27
8
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, северный поток — 2, газпром, евросоюз, сша, в мире

ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"

21:10 12.08.2020
7728
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока 2" нарушают международное право, заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Симсон отметила, что Евросоюз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕC, а Европа сама определяет собственную энергетическую политику.
"Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным", - сказала Симсон немецкому деловому изданию Handelsblatt.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
10 июля, 08:00
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
1904260114
Обсудить 8
РоссияСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзСШАВ мире
Популярные комментарии
У меня когнитивный диссонанс.. Эстонский представитель чего то там сказал что-то в пользу России..
12 августа, 21:14
Александр Закупин
14352001
Эстонский комиссар за Сев2?))) Вроде не 1 е апреля..
12 августа, 21:16
Игорь Михайлов
2231001
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