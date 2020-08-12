https://ria.ru/20200812/1575715080.html
ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"
Санкции США против "Северного потока 2" нарушают международное право, заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:10
2020-08-12T21:10
россия
северный поток — 2
газпром
евросоюз
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574131183.html
Александр Закупин
У меня когнитивный диссонанс.. Эстонский представитель чего то там сказал что-то в пользу России..
52
Игорь Михайлов
Эстонский комиссар за Сев2?))) Вроде не 1 е апреля..
27
8
россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767865_0:232:3068:1958_1400x0_80_0_0_3ca3d2b7838c72ebc4b96a8edac0f917.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, газпром, евросоюз, сша, в мире