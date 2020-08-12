https://ria.ru/20200812/1575715038.html
В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
ОМОН в Минске начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:09
2020-08-13T01:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678748_0:107:3261:1941_1400x0_80_0_0_06419eec58fdb7a4ed54947453e9cb45.jpg
https://ria.ru/20200812/1575711807.html
https://ria.ru/20200812/1575680743.html
Андрей Стрижак
Они не дети, за них не надо решать. Или вы тоже все живете у папы и у мамы, потому что там безопасно ? Лукашенко пытается нагнуть народ и народ имеет полное право его свергнуть, даже если станет хуже. А чтобы хуже не стало, этому вруну надо было 25 лет не разглагольствовать про союз с Россией, а строить его. А так, вполне возможно, он упустил возможности и для Белоруссии, и для России, и для себя. Но любому терпению бывает предел. А силовики, чрезмерно применяя силу, только подставляют Лукашенко. Сейчас народ раззадориться, и потом уже ничего не сделают никакие силы.
1403
Антон Шуртаков
Да поскорей бы всех уже разогнали и успокоились.
1048
576
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры разгона протестующих с применением спецсредств в Минске
Разгон протестующих на пересечении Дзержинского и улицы Есенина с применением спецсредств
2020-08-12T21:09
true
PT0M38S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678748_0:107:3261:1941_1400x0_80_0_0_06419eec58fdb7a4ed54947453e9cb45.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678748_265:0:2996:2048_1400x0_80_0_0_10e99e4d845d21b69390bf6263837234.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678748_607:0:2655:2048_1400x0_80_0_0_2b84da1a173e1919b322e5fabc89cac2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире