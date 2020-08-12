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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575715038.html
В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
ОМОН в Минске начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T01:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575680743.html
Они не дети, за них не надо решать. Или вы тоже все живете у папы и у мамы, потому что там безопасно ? Лукашенко пытается нагнуть народ и народ имеет полное право его свергнуть, даже если станет хуже. А чтобы хуже не стало, этому вруну надо было 25 лет не разглагольствовать про союз с Россией, а строить его. А так, вполне возможно, он упустил возможности и для Белоруссии, и для России, и для себя. Но любому терпению бывает предел. А силовики, чрезмерно применяя силу, только подставляют Лукашенко. Сейчас народ раззадориться, и потом уже ничего не сделают никакие силы.
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Да поскорей бы всех уже разогнали и успокоились.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры разгона протестующих с применением спецсредств в Минске
Разгон протестующих на пересечении Дзержинского и улицы Есенина с применением спецсредств
2020-08-12T21:09
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям

21:09 12.08.2020 (обновлено: 01:43 13.08.2020)
120004
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. ОМОН в Минске начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, сообщил Sputnik Беларусь.
Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка".
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"К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — сообщило агентство.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 12:33Протесты в Белоруссии
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
7473549623882696
Обсудить 576
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они не дети, за них не надо решать. Или вы тоже все живете у папы и у мамы, потому что там безопасно ? Лукашенко пытается нагнуть народ и народ имеет полное право его свергнуть, даже если станет хуже. А чтобы хуже не стало, этому вруну надо было 25 лет не разглагольствовать про союз с Россией, а строить его. А так, вполне возможно, он упустил возможности и для Белоруссии, и для России, и для себя. Но любому терпению бывает предел. А силовики, чрезмерно применяя силу, только подставляют Лукашенко. Сейчас народ раззадориться, и потом уже ничего не сделают никакие силы.
12 августа, 21:31
Андрей Стрижак
1362420332
Да поскорей бы всех уже разогнали и успокоились.
12 августа, 21:15
АШАнтон Шуртаков
42942039574
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