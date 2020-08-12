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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575714721.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 20 миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, скончались свыше 737 тысяч человек, сообщает Всемирная организация... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_5be59162471e6594e14c62645a352312.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 20 миллионов

21:03 12.08.2020 (обновлено: 21:18 12.08.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, скончались свыше 737 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 214 985 новых случаев заражения и 4835 летальных исходов. Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 20 162 474, а общее число смертей - 737 417.
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