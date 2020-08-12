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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575714615.html
В Минске сотрудника ГАИ сбила машина
В районе минской гостиницы "Юбилейная" автомобиль сбил сотрудника ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T00:01
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
происшествия
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https://ria.ru/20200812/1575687706.html
А видео не покажут, как его сбили? Может ему так и надо было?)
39
Показатель что начинается бардак, явно есть понимание у этих людей - можно уйти от ответственности, революция всё прощает, соответственно обратная реакция - наведение порядка любыми путями, с том числе стрельбой на поражение
30
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Брошенная машина, на который неизвестный сбил сотрудника ГАИ. Кадры МВД Белоруссии
Брошенная машина, на который неизвестный сбил сотрудника ГАИ. Кадры МВД Белоруссии
2020-08-12T21:07
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60
минск, белоруссия, происшествия

В Минске сотрудника ГАИ сбила машина

21:07 12.08.2020 (обновлено: 00:01 13.08.2020)
4099
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В районе минской гостиницы "Юбилейная" автомобиль сбил сотрудника ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Таким образом, в ведомстве опровергли публикации в соцсетях и мессенджерах о том, что в милиционера стреляли и ему якобы понадобилась реанимация.
В ведомстве уточнили, что пострадавшего госпитализировали, он будет жить.
В свою очередь, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в своем Telegram-канале, что для задержания водителя пришлось стрелять.
"Мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", — пояснила представитель министерства.
Она также уточнила, что инцидент произошел около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей, за рулем находился 45-летний мужчина.
Ранее во время протестных акций в Белоруссии, которые проходят после президентских выборов, фиксировали факты умышленного наезда на силовиков.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>

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3705127943
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияПроисшествия
Популярные комментарии
А видео не покажут, как его сбили? Может ему так и надо было?)
12 августа, 21:35
Константин Е
8001129
Показатель что начинается бардак, явно есть понимание у этих людей - можно уйти от ответственности, революция всё прощает, соответственно обратная реакция - наведение порядка любыми путями, с том числе стрельбой на поражение
12 августа, 21:10
Александр Закупин
2700102
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