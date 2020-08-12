В Минске сотрудника ГАИ сбила машина

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В районе минской гостиницы "Юбилейная" автомобиль сбил сотрудника ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Таким образом, в ведомстве опровергли публикации в соцсетях и мессенджерах о том, что в милиционера стреляли и ему якобы понадобилась реанимация.
В ведомстве уточнили, что пострадавшего госпитализировали, он будет жить.
В свою очередь, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в своем Telegram-канале, что для задержания водителя пришлось стрелять.
"Мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", — пояснила представитель министерства.
Она также уточнила, что инцидент произошел около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей, за рулем находился 45-летний мужчина.
Ранее во время протестных акций в Белоруссии, которые проходят после президентских выборов, фиксировали факты умышленного наезда на силовиков.
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