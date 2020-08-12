Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575714460.html
В Гомеле около ста человек вышли на акцию протеста
Первая акция протеста прошла в спальном районе Гомеля, на нее собралось до сотни человек, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
гомель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714504_0:46:638:405_1400x0_80_0_0_cd239ee444cf71abf484ba26f3c5f7fe.jpg
https://ria.ru/20200812/1575711807.html
А на моськи посмотрите - неработающая молодежь, бездельники. Им вообще пофиг где тусоваться, и по какому поводу...
13
100 человек, серьезно?!)) Это просто автобуса давно не было, народ на остановке скопился...
11
2
белоруссия
гомель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714504_0:46:638:405_1400x0_80_0_0_cd239ee444cf71abf484ba26f3c5f7fe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714504_19:0:619:450_1400x0_80_0_0_e64c8023d4a8cadcdbc9e06c697d6fc2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714504_94:0:544:450_1400x0_80_0_0_6200f407be80329c980b9df171eb9fb9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, гомель, в мире

В Гомеле около ста человек вышли на акцию протеста

20:51 12.08.2020 (обновлено: 20:56 12.08.2020)
1967
© Sputnik / Мария Амелина Первая акция протеста в спальном районе Гомеля
Первая акция протеста в спальном районе Гомеля
© Sputnik / Мария Амелина
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Первая акция протеста прошла в спальном районе Гомеля, на нее собралось до сотни человек, передает Sputnik Беларусь.
"По обе стороны Речицкого проспекта напротив торгового центра "Мандарин Плаза" в областном центре выстроились две цепи протестующих, до сотни человек. Они машут руками проезжающим мимо машинам, водители в ответ сигналят. В руках нескольких девушек в цепи белые хризантемы. За происходящим наблюдают два сотрудника милиции и работники торгового центра", - говорится в сообщении.
Как добавляет агентство, спустя 10-15 минут участники акции ушли в начало проспекта. ОМОНа и военных нет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие в том числе выстраивают баррикады, милиция разгоняет их с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Вчера, 19:38Протесты в Белоруссии
В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
261201023
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияГомельВ мире
Популярные комментарии
А на моськи посмотрите - неработающая молодежь, бездельники. Им вообще пофиг где тусоваться, и по какому поводу...
12 августа, 21:05
ВМВиталий Мальков
800005
100 человек, серьезно?!)) Это просто автобуса давно не было, народ на остановке скопился...
12 августа, 21:03
ВМВиталий Мальков
360002
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко
Протесты в Минске
В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Минске сотрудника ГАИ сбила машина
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
У станции метро "Уручье" в Минске собрались протестующие
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие
Акция белорусских медиков против насилия завершилась без задержаний
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Сторонники оппозиции беспрепятственно проводят акцию в центре Минска
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские телеведущие массово уволились с госканалов в знак протеста
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало обозначил цели Фронта национального спасения Белоруссии
В посольство России в Минске
В посольстве рассказали о задержанных до выборов в Белоруссии россиянах
Протесты в Минске
В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 20 миллионов
Вид на Гурзуф
"Ъ": в Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали двух польских журналистов
Протесты в Минске
В Минске во время протестной акции задержали журналиста "Радио свобода"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния