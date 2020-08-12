В Гомеле около ста человек вышли на акцию протеста

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Первая акция протеста прошла в спальном районе Гомеля, на нее собралось до сотни человек, передает Sputnik Беларусь.
"По обе стороны Речицкого проспекта напротив торгового центра "Мандарин Плаза" в областном центре выстроились две цепи протестующих, до сотни человек. Они машут руками проезжающим мимо машинам, водители в ответ сигналят. В руках нескольких девушек в цепи белые хризантемы. За происходящим наблюдают два сотрудника милиции и работники торгового центра", - говорится в сообщении.
Как добавляет агентство, спустя 10-15 минут участники акции ушли в начало проспекта. ОМОНа и военных нет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие в том числе выстраивают баррикады, милиция разгоняет их с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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