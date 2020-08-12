В Гомеле около ста человек вышли на акцию протеста

"По обе стороны Речицкого проспекта напротив торгового центра "Мандарин Плаза" в областном центре выстроились две цепи протестующих, до сотни человек. Они машут руками проезжающим мимо машинам, водители в ответ сигналят. В руках нескольких девушек в цепи белые хризантемы. За происходящим наблюдают два сотрудника милиции и работники торгового центра", - говорится в сообщении.