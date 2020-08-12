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Тамбовская область
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В Тамбове в этом году появится центр образования "Технокрылья"
В Тамбове откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Технокрылья", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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тамбовская область, тамбов, общество

В Тамбове в этом году появится центр образования "Технокрылья"

20:49 12.08.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 12 авг – РИА Новости. В Тамбове откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Технокрылья", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Благодаря федеральному проекту "Современная школа" национального проекта "Образование" у сельских школ региона появилась возможность получить новое современное оборудование, перезагрузить процессы обучения. Только в этом году в Тамбовской области откроются 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". По той же программе, но уже в многопрофильном кадетском корпусе имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Л.С. Демина, в Тамбове появится уникальный центр "Технокрылья"", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на базе "Технокрыльев" будут действовать несколько направлений обучения: робототехника и программирование, беспилотные летательные аппараты (проектирование, полеты, подготовка кадрового резерва), 3D-моделирование и прототипирование, летная подготовка. Проект реализуется совместно с Московским авиационным институтом. Лучшие преподаватели МАИ будут обучать тамбовских ребят по видеосвязи и помогут им освоить физику, математику и информатику.
Как пояснили в управлении образования и науки области, на ремонт и оборудование центра выделено около 4,5 миллиона рублей. Подготовка к его открытию идет полным ходом: завершены ремонтные работы в лабораториях, ведется установка уникального оборудования.
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"Теорию летной подготовки в "Технокрыльях" ребята будут осваивать с помощью комплектов виртуальной реальности и на авиационном симуляторе. Здесь же их обучат основам аэродинамики и самолетовождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в центре начнется обучение кадет 7-8 класса по программе "Юный пилот v.1.0". Юноши изучат конструкцию самолета Як-52, совершат на нем полеты в виртуальном пространстве. А старшеклассникам предложат программу под названием "Юный пилот v.2.0", включающую знакомство c реактивным самолетом Л-39. Практику кадеты пройдут на базе аэродрома пилотажной группы "Русские витязи" и аэродрома МАИ. Практические полеты выпускники будут выполнять на самолетах малой авиации.

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