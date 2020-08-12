В Тамбове в этом году появится центр образования "Технокрылья"

ТАМБОВ, 12 авг – РИА Новости. В Тамбове откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Технокрылья", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Благодаря федеральному проекту "Современная школа" национального проекта "Образование" у сельских школ региона появилась возможность получить новое современное оборудование, перезагрузить процессы обучения. Только в этом году в Тамбовской области откроются 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". По той же программе, но уже в многопрофильном кадетском корпусе имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Л.С. Демина, в Тамбове появится уникальный центр "Технокрылья"", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на базе "Технокрыльев" будут действовать несколько направлений обучения: робототехника и программирование, беспилотные летательные аппараты (проектирование, полеты, подготовка кадрового резерва), 3D-моделирование и прототипирование, летная подготовка. Проект реализуется совместно с Московским авиационным институтом. Лучшие преподаватели МАИ будут обучать тамбовских ребят по видеосвязи и помогут им освоить физику, математику и информатику.
Как пояснили в управлении образования и науки области, на ремонт и оборудование центра выделено около 4,5 миллиона рублей. Подготовка к его открытию идет полным ходом: завершены ремонтные работы в лабораториях, ведется установка уникального оборудования.
"Теорию летной подготовки в "Технокрыльях" ребята будут осваивать с помощью комплектов виртуальной реальности и на авиационном симуляторе. Здесь же их обучат основам аэродинамики и самолетовождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в центре начнется обучение кадет 7-8 класса по программе "Юный пилот v.1.0". Юноши изучат конструкцию самолета Як-52, совершат на нем полеты в виртуальном пространстве. А старшеклассникам предложат программу под названием "Юный пилот v.2.0", включающую знакомство c реактивным самолетом Л-39. Практику кадеты пройдут на базе аэродрома пилотажной группы "Русские витязи" и аэродрома МАИ. Практические полеты выпускники будут выполнять на самолетах малой авиации.
Другие новости региона читайте здесь>>