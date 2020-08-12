В Тамбове в этом году появится центр образования "Технокрылья"

Как пояснили в управлении образования и науки области, на ремонт и оборудование центра выделено около 4,5 миллиона рублей. Подготовка к его открытию идет полным ходом: завершены ремонтные работы в лабораториях, ведется установка уникального оборудования.

"Теорию летной подготовки в "Технокрыльях" ребята будут осваивать с помощью комплектов виртуальной реальности и на авиационном симуляторе. Здесь же их обучат основам аэродинамики и самолетовождения", - сказал собеседник агентства.