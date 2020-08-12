https://ria.ru/20200812/1575714102.html
Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:41
2020-08-12T23:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/92486/48/924864820_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_e8d2688ff9315c29995380cfd25ea95a.jpg
https://ria.ru/20200811/1575642949.html
https://ria.ru/20200810/1575598511.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/92486/48/924864820_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_e8d2688ff9315c29995380cfd25ea95a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/92486/48/924864820_116:0:1883:1325_1400x0_80_0_0_48acf16d1fc7bcd8b8fd0a87d1365ea4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/92486/48/924864820_337:0:1662:1325_1400x0_80_0_0_721dfde397cf024b192dc3ab1b8eead5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество