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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:29
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

20:41 12.08.2020 (обновлено: 23:29 12.08.2020)
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© Fotolia / florinopreaВода течет из крана
Вода течет из крана
© Fotolia / florinoprea
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.
"В период с марта 2020 года на водозаборах перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки) отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В ведомстве добавили, что за первое полугодие 2020 года все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды — 4190 проб — соответствовали нормативам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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