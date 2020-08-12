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Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео
Министерство обороны показало на видео американские военные самолеты над Черным морем. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:06
россия
черное море
ввс сша
военно-морские силы сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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россия
черное море
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РИА Новости
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Новости
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60
Российский Су-27 поднялся на перехват американских самолетов над Черным морем
Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, в воздух подняли истребитель Су-27.
2020-08-12T20:37
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РИА Новости
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россия, черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео

20:37 12.08.2020 (обновлено: 21:06 12.08.2020)
8307
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство обороны показало на видео американские военные самолеты над Черным морем.
На кадрах видны разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.
Как сообщали в российском Национальном центре управления обороной, из-за их полета в сторону государственной границы в воздух пришлось поднять истребитель Су-27.
После того, как американские самолеты сменили курс, российский борт вернулся на аэродром базирования.
С начала июля о приближении американских самолетов-разведчиков к границам России сообщалось более десяти раз.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
7 августа, 18:56
Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем
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РоссияЧерное мореВВС СШАВоенно-морские силы СШАСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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