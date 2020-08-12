https://ria.ru/20200812/1575713989.html
Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео
Министерство обороны показало на видео американские военные самолеты над Черным морем. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:37
2020-08-12T21:06
россия
черное море
ввс сша
военно-морские силы сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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https://ria.ru/20200807/1575505314.html
Виталий Мальков
Не по видео надо показывать, а в прицел...
44
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Диваны, на перехват!
40
21
россия
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российский Су-27 поднялся на перехват американских самолетов над Черным морем
Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, в воздух подняли истребитель Су-27.
2020-08-12T20:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность