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Финалистка "Холостяка" рассказала об издевательствах бывшего мужа-тирана
Финалистка шоу "Холостяк" модель Елизавета Адаменко рассказала StarHit, что ее отношения с бывшим мужем Валентином Ивановым были больными. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:33
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сингапур
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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шоу-бизнес, сингапур, общество

Финалистка "Холостяка" рассказала об издевательствах бывшего мужа-тирана

20:31 12.08.2020 (обновлено: 20:33 12.08.2020)
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© Кадр из шоу "Холостяк"Лиза Адаменко в финале шоу "Холостяк" на ТНТ
Лиза Адаменко в финале шоу Холостяк на ТНТ
© Кадр из шоу "Холостяк"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Финалистка шоу "Холостяк" модель Елизавета Адаменко рассказала StarHit, что ее отношения с бывшим мужем Валентином Ивановым были больными.
По словам Адаменко, пару в Сингапуре познакомила общая подруга. Мужчина начал ухаживать за девушкой и "носить ее на руках", однако впоследствии стал издеваться над ней и унижать.
По ее словам, супруг заставлял молодую жену "стоять на коленях и вымаливать прощение".
После развода Валентин не оставил девушку в покое: стал ее преследовать, украл паспорт, чтобы она не смогла от него улететь, довел отца Адаменко до нервного срыва.
"Мой экс-муж был тираном и принес кусочек ада в нашу жизнь", — отметила она.
Адаменко подала на бывшего супруга в суд, однако проиграла процесс. По ее словам, олигарху помогли дорогие адвокаты.
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