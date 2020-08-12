Финалистка "Холостяка" рассказала об издевательствах бывшего мужа-тирана

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Финалистка шоу "Холостяк" модель Елизавета Адаменко рассказала Финалистка шоу "Холостяк" модель Елизавета Адаменко рассказала StarHit , что ее отношения с бывшим мужем Валентином Ивановым были больными.

По словам Адаменко, пару в Сингапуре познакомила общая подруга. Мужчина начал ухаживать за девушкой и "носить ее на руках", однако впоследствии стал издеваться над ней и унижать.

По ее словам, супруг заставлял молодую жену "стоять на коленях и вымаливать прощение".

После развода Валентин не оставил девушку в покое: стал ее преследовать, украл паспорт, чтобы она не смогла от него улететь, довел отца Адаменко до нервного срыва.

"Мой экс-муж был тираном и принес кусочек ада в нашу жизнь", — отметила она.