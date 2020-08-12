https://ria.ru/20200812/1575713750.html
Финалистка "Холостяка" рассказала об издевательствах бывшего мужа-тирана
Финалистка шоу "Холостяк" модель Елизавета Адаменко рассказала StarHit, что ее отношения с бывшим мужем Валентином Ивановым были больными. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:31
2020-08-12T20:33
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РИА Новости
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шоу-бизнес, сингапур, общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Финалистка шоу "Холостяк" модель Елизавета Адаменко рассказала StarHit
, что ее отношения с бывшим мужем Валентином Ивановым были больными.
По словам Адаменко, пару в Сингапуре познакомила общая подруга. Мужчина начал ухаживать за девушкой и "носить ее на руках", однако впоследствии стал издеваться над ней и унижать.
По ее словам, супруг заставлял молодую жену "стоять на коленях и вымаливать прощение".
После развода Валентин не оставил девушку в покое: стал ее преследовать, украл паспорт, чтобы она не смогла от него улететь, довел отца Адаменко до нервного срыва.
"Мой экс-муж был тираном и принес кусочек ада в нашу жизнь", — отметила она.
Адаменко подала на бывшего супруга в суд, однако проиграла процесс. По ее словам, олигарху помогли дорогие адвокаты.