В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В России впервые с начала года зафиксировали недельную дефляцию в районе 0,1%. Об этом сообщил В России впервые с начала года зафиксировали недельную дефляцию в районе 0,1%. Об этом сообщил Росстат

Последний раз ее отмечали в начале сентября 2019 года.

С 4 по 10 августа цены росли на некоторые категории товаров, включая продовольственные, а также медикаменты. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.

Стоимость бензина выросла на 0,1%, дизтоплива — не изменилась.

С начала августа индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала года — 102,9%.