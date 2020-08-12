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В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию
В России впервые с начала года зафиксировали недельную дефляцию в районе 0,1%. Об этом сообщил Росстат. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:21
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

20:24 12.08.2020 (обновлено: 23:21 12.08.2020)
6036
© РИА НовостиДеньги, график
Деньги, график
© РИА Новости
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В России впервые с начала года зафиксировали недельную дефляцию в районе 0,1%. Об этом сообщил Росстат.
Последний раз ее отмечали в начале сентября 2019 года.
С 4 по 10 августа цены росли на некоторые категории товаров, включая продовольственные, а также медикаменты. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.
Стоимость бензина выросла на 0,1%, дизтоплива — не изменилась.
С начала августа индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала года — 102,9%.
Предыдущие три недели прироста инфляции не наблюдалось. Всего с конца апреля этот показатель держался в диапазоне 0-0,1%. Из общей динамики выбился лишь период с 30 июня по 6 июля, когда из-за повышения тарифов ЖКХ инфляция поднималась до 0,3%.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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12 августа, 21:59
Дмитрий М.
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