https://ria.ru/20200812/1575713448.html
В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию
В России впервые с начала года зафиксировали недельную дефляцию в районе 0,1%. Об этом сообщил Росстат. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:24
2020-08-12T23:21
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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https://ria.ru/20200619/1573197368.html
Дмитрий М.
Совершён рывок! на 0,1%
11
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
В России впервые с начала года зафиксировали недельную дефляцию в районе 0,1%. Об этом сообщил Росстат
.
Последний раз ее отмечали в начале сентября 2019 года.
С 4 по 10 августа цены росли на некоторые категории товаров, включая продовольственные, а также медикаменты. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.
Стоимость бензина выросла на 0,1%, дизтоплива — не изменилась.
С начала августа индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала года — 102,9%.
Предыдущие три недели прироста инфляции не наблюдалось. Всего с конца апреля этот показатель держался в диапазоне 0-0,1%. Из общей динамики выбился лишь период с 30 июня по 6 июля, когда из-за повышения тарифов ЖКХ инфляция поднималась до 0,3%.