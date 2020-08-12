У станции метро "Уручье" в Минске собрались протестующие

Ситуация у метро "Уручье" стянут спецназ в Минске

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались у станции метро "Уручье" в Несколько сотен человек собрались у станции метро "Уручье" в Минске , протестуя против итогов президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости.

Люди стоят по обе стороны проспекта Независимости, основная группа сосредоточилась возле торгового центра "Спектр".

В первых рядах у обочин стоят женщины с цветами в руках. Они еще днем начали свою акцию солидарности с задержанными и пострадавшими во время протестов.

Проезжающий транспорт, в том числе общественный, сигналит в знак поддержки.

Неподалеку стоят спецмашины и сотрудники спецназа, они наблюдают и не вмешиваются в происходящее.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.