https://ria.ru/20200812/1575713319.html
У станции метро "Уручье" в Минске собрались протестующие
Несколько сотен человек собрались у станции метро "Уручье" в Минске, протестуя против итогов президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:19
2020-08-12T20:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575710855.html
https://ria.ru/20200812/1575711807.html
Игорь Михайлов
Чем они вообще недовольны то? Единственная республика бывшего СССР которая без крови, нищеты и дикого капитализма 30 лет живет..
40
Антон Тарицин
Падение царского режима 100 лет назад, тоже начиналось со скромных протестных акций молодежи. Увы, грабли неизбежны для людей с короткой исторической памятью.
28
48
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались у станции метро "Уручье" в Минске
, протестуя против итогов президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Люди стоят по обе стороны проспекта Независимости, основная группа сосредоточилась возле торгового центра "Спектр".
В первых рядах у обочин стоят женщины с цветами в руках. Они еще днем начали свою акцию солидарности с задержанными и пострадавшими во время протестов.
Проезжающий транспорт, в том числе общественный, сигналит в знак поддержки.
Неподалеку стоят спецмашины и сотрудники спецназа, они наблюдают и не вмешиваются в происходящее.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко
, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской
— 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
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