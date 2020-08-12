https://ria.ru/20200812/1575713226.html
В Белоруссии задержали двух польских журналистов
В Минске задержали двух журналистов польского телеканала "Белсат", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:15
2020-08-12T22:04
протесты в белоруссии
белсат
польша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641738_0:0:2991:1682_1400x0_80_0_0_af4c53392ea7bdaa69983eb123ea6a36.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575706960.html
https://ria.ru/20200812/1575689728.html
https://ria.ru/20200812/1575675549.html
Александр Перов
Белсат - это покровитель Нехты - организатора и координатора протестов
30
Aleksei Asdf
Ммм, Лукашенко решил получить врагов во всем мире? Что же прекрасное начало.
21
5
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641738_0:0:2991:1682_1400x0_80_0_0_af4c53392ea7bdaa69983eb123ea6a36.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641738_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_b1586e7359269f5ff9a424b87ac3197c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641738_214:0:2262:2048_1400x0_80_0_0_140cc4745c334a9e32e54c7cbb008def.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белсат, польша, белоруссия, в мире
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Минске задержали двух журналистов польского телеканала "Белсат", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.
Речь идет о журналистах Любови Луниу и Змитере Солтане. Как пишет организация в Telegram, Луниу отправили в ГИБДД на проверку машины, Солтана доставили в РОВД.
Во время протестов в Белоруссии часто избивают и задерживают журналистов.
Задержания журналистов в Белоруссии
В частности, бойцы ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Накануне силовики напали на троих журналистов Русской службы Би-би-си в Минске. По утверждению СМИ, у всех сотрудников имелись аккредитации, выданные МИД Белоруссии, они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
До этого в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".