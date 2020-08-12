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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575713226.html
В Белоруссии задержали двух польских журналистов
В Минске задержали двух журналистов польского телеканала "Белсат", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:04
протесты в белоруссии
белсат
польша
белоруссия
в мире
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Ммм, Лукашенко решил получить врагов во всем мире? Что же прекрасное начало.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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белсат, польша, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали двух польских журналистов

20:15 12.08.2020 (обновлено: 22:04 12.08.2020)
1985
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Минске задержали двух журналистов польского телеканала "Белсат", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.
Речь идет о журналистах Любови Луниу и Змитере Солтане. Как пишет организация в Telegram, Луниу отправили в ГИБДД на проверку машины, Солтана доставили в РОВД.
Протесты в Минске
Вчера, 18:34
"Журналистов не трогать". МВД Белоруссии о задержаниях работников СМИ
Во время протестов в Белоруссии часто избивают и задерживают журналистов.

Задержания журналистов в Белоруссии

В частности, бойцы ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Накануне силовики напали на троих журналистов Русской службы Би-би-си в Минске. По утверждению СМИ, у всех сотрудников имелись аккредитации, выданные МИД Белоруссии, они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Протесты в Минске
Вчера, 13:26Протесты в Белоруссии
Эксперт назвал действия против журналистов в Белоруссии беспределом
До этого в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
Максим Солопов
Вчера, 07:59Протесты в Белоруссии
Задержанный в Минске журналист "Медузы" Солопов вернулся в Россию
Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".
1331022416
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Протесты в БелоруссииБелсатПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белсат - это покровитель Нехты - организатора и координатора протестов
12 августа, 20:33
АПАлександр Перов
2900001
Ммм, Лукашенко решил получить врагов во всем мире? Что же прекрасное начало.
12 августа, 20:30
Aleksei Asdf
2200116
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