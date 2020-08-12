В Белоруссии задержали двух польских журналистов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Минске задержали двух журналистов польского телеканала "Белсат", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Речь идет о журналистах Любови Луниу и Змитере Солтане. Как пишет организация в Telegram, Луниу отправили в ГИБДД на проверку машины, Солтана доставили в РОВД.

Во время протестов в Белоруссии часто избивают и задерживают журналистов.

Задержания журналистов в Белоруссии

В частности, бойцы ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Накануне силовики напали на троих журналистов Русской службы Би-би-си в Минске. По утверждению СМИ, у всех сотрудников имелись аккредитации, выданные МИД Белоруссии, они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.

До этого в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.