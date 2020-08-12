Цепкало обозначил цели Фронта национального спасения Белоруссии

Во вторник Цепкало в интервью РИА Новости анонсировал создание такого движения, назвав его Комитет государственного спасения. В среду в видеообращении он заявил, что за прошедшие дни общался с представителями белорусских диаспор за рубежом, и они выразили заинтересованность в создании такого "Фронта или Комитета" национального спасения.