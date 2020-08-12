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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Цепкало обозначил цели Фронта национального спасения Белоруссии
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о целях создаваемого Фронта национального спасения. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало обозначил цели Фронта национального спасения Белоруссии

20:08 12.08.2020
2243
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о целях создаваемого Фронта национального спасения.
Во вторник Цепкало в интервью РИА Новости анонсировал создание такого движения, назвав его Комитет государственного спасения. В среду в видеообращении он заявил, что за прошедшие дни общался с представителями белорусских диаспор за рубежом, и они выразили заинтересованность в создании такого "Фронта или Комитета" национального спасения.
По словам Цепкало, целью Фронта является в том числе "Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко".
Среди других приоритетов - "Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь", а также "Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей".
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Как заявил Цепкало РИА Новости, он призывает стать участниками движения всех заинтересованных сограждан. Он не исключил того, что предложит это сделать и кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.
Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что в связи с состоявшимися в стране президентскими выборами получил жалобы от трех кандидатов на высший государственный пост - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской. Еще один кандидат - Сергей Черечень - сообщил, что тоже направил жалобу в ЦИК, но по почте.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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Протесты в БелоруссииАндрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Говорит прямо как Яценюк на майдане в Киеве. Да и похож :)
12 августа, 20:13
aalnoor1953
2762003
Штаб-квартира фронта в Лондоне??? ;-)
12 августа, 20:12
Владислав Леончук
3130002
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