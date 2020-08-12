Цепкало обозначил цели Фронта национального спасения Белоруссии

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о целях создаваемого Фронта национального спасения.
Во вторник Цепкало в интервью РИА Новости анонсировал создание такого движения, назвав его Комитет государственного спасения. В среду в видеообращении он заявил, что за прошедшие дни общался с представителями белорусских диаспор за рубежом, и они выразили заинтересованность в создании такого "Фронта или Комитета" национального спасения.
По словам Цепкало, целью Фронта является в том числе "Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко".
Среди других приоритетов - "Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь", а также "Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей".
Как заявил Цепкало РИА Новости, он призывает стать участниками движения всех заинтересованных сограждан. Он не исключил того, что предложит это сделать и кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.
Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что в связи с состоявшимися в стране президентскими выборами получил жалобы от трех кандидатов на высший государственный пост - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской. Еще один кандидат - Сергей Черечень - сообщил, что тоже направил жалобу в ЦИК, но по почте.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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