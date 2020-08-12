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"Родительский контроль" позволит следить за едой в подмосковных школах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что с 1 сентября регион готов обеспечить всех школьников горячим качественным питанием. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:08
2020-08-12T20:09
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)