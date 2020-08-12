"Родительский контроль" позволит следить за едой в подмосковных школах

"Мы обратились с предложением к родителям, чтобы создать „Родительский контроль“, который позволит или родительскому комитету, или родителям, которые беспокоятся и хотят проверить качество питания, такую возможность реализовать", – рассказал глава Подмосковья.

Он заметил, что для области являются приоритетом обучение, питание и послешкольное образование. Воробьев поблагодарил учителей и педагогов за добросовестную и профессиональную работу.

Отмечается, что в регионе ежегодно растет количество детей. В 2020 году их стало больше почти на 40 тысяч, поэтому строительство школ будет продолжаться.