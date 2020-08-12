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"Родительский контроль" позволит следить за едой в подмосковных школах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что с 1 сентября регион готов обеспечить всех школьников горячим качественным питанием. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:09
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

"Родительский контроль" позволит следить за едой в подмосковных школах

20:08 12.08.2020 (обновлено: 20:09 12.08.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики школы в столовой
Ученики школы в столовой
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что с 1 сентября регион готов обеспечить всех школьников горячим качественным питанием. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы обратились с предложением к родителям, чтобы создать „Родительский контроль“, который позволит или родительскому комитету, или родителям, которые беспокоятся и хотят проверить качество питания, такую возможность реализовать", – рассказал глава Подмосковья.

Он заметил, что для области являются приоритетом обучение, питание и послешкольное образование. Воробьев поблагодарил учителей и педагогов за добросовестную и профессиональную работу.
Отмечается, что в регионе ежегодно растет количество детей. В 2020 году их стало больше почти на 40 тысяч, поэтому строительство школ будет продолжаться.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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