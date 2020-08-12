В Минске во время протестной акции задержали журналиста "Радио свобода"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Журналиста "Радио Свобода" задержали во время протестной акции медиков в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
"Журналиста "Радио Свобода" Виталия Цыганкова задержали в Немиге во время митинга медиков", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram.
Медицинские работники Белоруссии вышли на акцию протеста в Минске, выражая несогласие с насилием в обществе. Акция проходит возле Белорусского государственного медицинского университета, на проспекте Дзержинского, в ней визуально участвуют около 200 человек. Медики, многие из которых одеты в белые халаты, выстроились в цепочку солидарности, держат плакаты с надписью "Врачи против насилия", а также красные и белые цветы.
В среду Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Минске задержаны два украинских журналиста - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Позже в интернет-издании hromadske появилась информация, что задержанные являются волонтерами благотворительной организации "Восток SOS" .
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
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Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".
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