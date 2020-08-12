https://ria.ru/20200812/1575712679.html
Названы самые дешевые курорты Азовского моря
Российский сервис бронирования жилья выявил, на каких курортах Азовского моря можно недорого отдохнуть в начале осени, сообщает Tvil.ru. Список составлен на... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:19
2020-08-12T20:19
туризм
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азовское море
новости - туризм
ейск
республика крым
краснодарский край
приморско-ахтарск
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https://ria.ru/20200812/1575707502.html
азовское море
ейск
республика крым
краснодарский край
приморско-ахтарск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/90/1559079063_0:0:2732:1537_1400x0_80_0_0_e97ca9db4792380c2896ae9768fc6a71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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