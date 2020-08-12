Названы самые дешевые курорты Азовского моря

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья выявил, на каких курортах Азовского моря можно недорого отдохнуть в начале осени, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Ейск, Голубицкая, Кучугуры и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, а также Щелкино в Крыму составили пятерку дешевых курортов на Азовском побережье в "бархатный сезон".



По данным сервиса, туристы бронируют отдых на Азовском море в сентябре и начале октября на период от восьми до 12 ночей и тратят на проживание от 965 рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Кучугурах, дороже — в Приморско-Ахтарске.