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Туризм
https://ria.ru/20200812/1575712679.html
Названы самые дешевые курорты Азовского моря
Российский сервис бронирования жилья выявил, на каких курортах Азовского моря можно недорого отдохнуть в начале осени, сообщает Tvil.ru. Список составлен на... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:19
туризм
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азовское море
новости - туризм
ейск
республика крым
краснодарский край
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азовское море
ейск
республика крым
краснодарский край
приморско-ахтарск
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/90/1559079063_0:0:2732:1537_1400x0_80_0_0_e97ca9db4792380c2896ae9768fc6a71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, горячие туры, куда поехать, азовское море, новости - туризм, ейск, республика крым, краснодарский край, приморско-ахтарск

Названы самые дешевые курорты Азовского моря

20:19 12.08.2020
4459
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕйский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья выявил, на каких курортах Азовского моря можно недорого отдохнуть в начале осени, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.
Ейск, Голубицкая, Кучугуры и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, а также Щелкино в Крыму составили пятерку дешевых курортов на Азовском побережье в "бархатный сезон".

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на Азовском море в сентябре и начале октября на период от восьми до 12 ночей и тратят на проживание от 965 рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Кучугурах, дороже — в Приморско-Ахтарске.
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