МИД Украины подтвердил задержание двух украинских волонтеров в Минске

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Минске задержаны два украинских журналиста - Реуцкий и Васильев. Позже в интернет-издании hromadske появилась информация, что задержанные являются волонтерами благотворительной организации "Восток SOS" .