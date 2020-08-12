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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575712267.html
МИД Украины подтвердил задержание двух украинских волонтеров в Минске
Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух украинских волонтеров Констанина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске, посольство Украины в... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид украины
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Знаем мы этих "нацистких" волонтеров, подносящих снаряды неонацистам Донбасса. Там в Минске они тоже помогали протестам.
16
Ха, волонтёры, агентов взяли СБУ 😁, тряханите их получше и глядишь прояснится обстановка!
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белоруссия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_0e019354e9279e3f5e081d143e9244e4.jpg
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РИА Новости
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александр лукашенко, мид украины, белоруссия, украина, в мире

МИД Украины подтвердил задержание двух украинских волонтеров в Минске

19:52 12.08.2020
1085
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух украинских волонтеров Констанина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске, посольство Украины в Белоруссии устанавливает место и условия содержания граждан, сообщила в среду пресс-служба украинского МИД.
"Двенадцатого августа ориентировочно в 17.00 (совпадает с мск - ред.) в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщило внешнеполитическое ведомство в Twitter.
Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Минске задержаны два украинских журналиста - Реуцкий и Васильев. Позже в интернет-издании hromadske появилась информация, что задержанные являются волонтерами благотворительной организации "Восток SOS" .
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
42460002
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Знаем мы этих "нацистких" волонтеров, подносящих снаряды неонацистам Донбасса. Там в Минске они тоже помогали протестам.
12 августа, 20:07
АПАлександр Перов
1600000
Ха, волонтёры, агентов взяли СБУ 😁, тряханите их получше и глядишь прояснится обстановка!
12 августа, 20:13
Александр Закупин
1500000
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