На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы

Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез на Украине

© AP Photo / Mstyslav Chernov Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез на Украине

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Случай сибирской язвы подтвержден в Случай сибирской язвы подтвержден в Одесской области , передает в среду Центр общественного здоровья минздрава Украины

Сообщается, что в июле в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

"Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Сообщается, что специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

В минздраве напомнили, что "сибирка" не передается от человека к человеку.