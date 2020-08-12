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На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы
Случай сибирской язвы подтвержден в Одесской области, передает в среду Центр общественного здоровья минздрава Украины. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:50
одесская область
украина
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
одесская область, украина, в мире

На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы

19:50 12.08.2020
1668
© AP Photo / Mstyslav ChernovМедицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез на Украине
Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез на Украине
© AP Photo / Mstyslav Chernov
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Случай сибирской язвы подтвержден в Одесской области, передает в среду Центр общественного здоровья минздрава Украины.
Сообщается, что в июле в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.
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"Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Сообщается, что специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.
В минздраве напомнили, что "сибирка" не передается от человека к человеку.
Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.
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