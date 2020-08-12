Асад рассказал, как Сирия ответит на санкции США

БЕЙРУТ, 12 авг - РИА Новости. Последние односторонние санкции Последние односторонние санкции США в рамках закона "Цезарь" являются продолжением многолетней блокады, и ответом на это должен быть рост производства и самообеспечения, заявил президент Сирии Башар Асад , выступая перед собранием народного совета.

"Закон "Цезарь" - не отдельный случай и не отличается от того, что ему предшествовало на этапах блокады, которая несет большой вред сирийскому народу... Действенным ответом на блокаду должен быть рост производства и упор на самообеспечение", - сказал Асад.

По словам сирийского лидера, "США нуждаются в присутствии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в регионе" и законом "Цезарь" выражают свою поддержку террористам.

Говоря о мерах по спасению национальной валюты, Асад подчеркнул, что у сирийской власти есть "нетрадиционное решение", о котором говорить пока преждевременно.

"Мы должны устранить препятствия для инвестиций. И необходимо поддержать маленькие инвестиции", - добавил президент.

Асад отметил, что сельское хозяйство в сложившейся ситуации - наиболее мощный инструмент для поддержания экономики страны. "В том числе необходимо развивать производство, чтоб снизить импорт", - сказал он.