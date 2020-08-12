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Асад рассказал, как Сирия ответит на санкции США
Последние односторонние санкции США в рамках закона "Цезарь" являются продолжением многолетней блокады, и ответом на это должен быть рост производства и... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:46
война в сирии
дональд трамп
башар асад
сирия
сша
бейрут
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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война в сирии, дональд трамп, башар асад, сирия, сша, бейрут, в мире

Асад рассказал, как Сирия ответит на санкции США

19:46 12.08.2020
1979
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЙРУТ, 12 авг - РИА Новости. Последние односторонние санкции США в рамках закона "Цезарь" являются продолжением многолетней блокады, и ответом на это должен быть рост производства и самообеспечения, заявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед собранием народного совета.
"Закон "Цезарь" - не отдельный случай и не отличается от того, что ему предшествовало на этапах блокады, которая несет большой вред сирийскому народу... Действенным ответом на блокаду должен быть рост производства и упор на самообеспечение", - сказал Асад.
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По словам сирийского лидера, "США нуждаются в присутствии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в регионе" и законом "Цезарь" выражают свою поддержку террористам.
Говоря о мерах по спасению национальной валюты, Асад подчеркнул, что у сирийской власти есть "нетрадиционное решение", о котором говорить пока преждевременно.
"Мы должны устранить препятствия для инвестиций. И необходимо поддержать маленькие инвестиции", - добавил президент.
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Асад отметил, что сельское хозяйство в сложившейся ситуации - наиболее мощный инструмент для поддержания экономики страны. "В том числе необходимо развивать производство, чтоб снизить импорт", - сказал он.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада и его сестра Бушра, а также 21 организация.
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