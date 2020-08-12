Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575711807.html
В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия
Около 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T21:26
протесты в белоруссии
владимир караник
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575713973_0:16:3106:1763_1400x0_80_0_0_bda23ab3b2f53125808854503f35f025.jpg
https://ria.ru/20200812/1575710855.html
https://ria.ru/20200812/1575709628.html
Против насилия с чьей стороны?
116
Какие врачи? Первокурсники медуниверситета - это врачи?
95
107
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575713973_0:16:3106:1763_1400x0_80_0_0_bda23ab3b2f53125808854503f35f025.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575713973_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_7337f3933e9bdfc951b7088a0efb6870.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575713973_543:0:2591:2048_1400x0_80_0_0_3f92cd35452e5ba41828b4730f1c9556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир караник, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия

19:38 12.08.2020 (обновлено: 21:26 12.08.2020)
9106
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Около 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.
Медики, многие из которых одеты в белые халаты, выстроились в цепочку солидарности, они держат плакаты "Врачи против насилия", красные и белые цветы.
К участникам акции вышел министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, он предложил поговорить, однако медики отказались идти за чиновником.
© SputnikГлава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске
Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске
© Sputnik
Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске
Через некоторое время к месту несанкционированного мероприятия подъехали несколько автозаков.
С другой стороны проспекта Дзержинского, напротив медиков, в знак солидарности выстроились в цепочку несколько сотен граждан, которые протестуют против жестких действий силовиков при подавлении массовых акций.
Полицейские оттеснили с тротуара участников акции у посольства Белоруссии в Москве
Вчера, 19:33Протесты в Белоруссии
У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Вчера, 19:16Протесты в Белоруссии
Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии
14476410131
Обсудить 107
Протесты в БелоруссииВладимир КараникАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Против насилия с чьей стороны?
12 августа, 19:43
allhimer
440011061
Какие врачи? Первокурсники медуниверситета - это врачи?
12 августа, 19:45
Козьма ПРУТКОВ.
59201528
Рекомендуем
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
В Минске протестующие перегородили проспект Независимости
Протесты в Минске
В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
У станции метро "Уручье" в Минске собрались протестующие
Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии
Автомобиль, наехавший на белорусского милиционера в Барановичах
В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера
Участники мирной акции протеста в Минске против фальсификации результатов выборов
В Минске задержали двух украинских журналистов
Состояние средней тяжести – адвокат о попавшем в больницу Ефремове
Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова
Полицейские оттеснили с тротуара участников акции у посольства Белоруссии в Москве
У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали двух польских журналистов
Вид на Гурзуф
"Ъ": в Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Литва предложила Белоруссии план деэскалации ситуации
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Четвертый день столкновений в Белоруссии. Онлайн-репортаж
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния