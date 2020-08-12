В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия

Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Около 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе, сообщил корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.

Медики, многие из которых одеты в белые халаты, выстроились в цепочку солидарности, они держат плакаты "Врачи против насилия", красные и белые цветы.

К участникам акции вышел министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник , он предложил поговорить, однако медики отказались идти за чиновником.

© Sputnik Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске © Sputnik Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске

Через некоторое время к месту несанкционированного мероприятия подъехали несколько автозаков.

С другой стороны проспекта Дзержинского, напротив медиков, в знак солидарности выстроились в цепочку несколько сотен граждан, которые протестуют против жестких действий силовиков при подавлении массовых акций.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.