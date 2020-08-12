В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Около 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.
Медики, многие из которых одеты в белые халаты, выстроились в цепочку солидарности, они держат плакаты "Врачи против насилия", красные и белые цветы.
К участникам акции вышел министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, он предложил поговорить, однако медики отказались идти за чиновником.
© SputnikГлава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске
© Sputnik
Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник на акции врачей в Минске
Через некоторое время к месту несанкционированного мероприятия подъехали несколько автозаков.
С другой стороны проспекта Дзержинского, напротив медиков, в знак солидарности выстроились в цепочку несколько сотен граждан, которые протестуют против жестких действий силовиков при подавлении массовых акций.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
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