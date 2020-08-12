Президент Аргентины поздравил Россию с разработкой вакцины от COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил российских ученых с разработкой вакцины от коронавируса, отметив, что оно рождает надежду на лучшее будущее на фоне пандемии, следует из письма, отправленного президенту РФ Владимиру Путину. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я получил эти известия, как и миллионы аргентинцев, с чувством надежды. От моего имени и от имени моих соотечественников прошу передать ученым России, которые работали над вакциной против коронавируса, которая была зарегистрирована, мои поздравления - это достижение останется среди неизгладимых страниц истории мировой медицины", - написал президент.
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"В то время как многие стараются представить разработку вакцины как гонку между странами, я считаю, что эта пандемия в действительности призвана объединить людей вне зависимости от национальности, потому что трагедия коснулась всех нас", - добавил Фернандес.
Он отметил, что разделяет позицию Путина о том, что приоритетом является жизнь, здоровье и безопасность людей.
"Из России пришла очень хорошая новость, которая позволяет нам противостоять этому сложному настоящему, представляя лучшее будущее", - подчеркнул президент Аргентины.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение одного миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вчера, 19:27Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года.