У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"

Люди выстроились вдоль ограды напротив здания дипмиссии, некоторые из них держатся за руки, называя свою акцию "цепь солидарности". Периодически с их стороны слышны аплодисменты в ответ на сигналы проезжающих по Маросейке машин.

"Мы пришли сюда, чтобы поддержать мирных граждан, которые выступают на мирных митингах в Белоруссии. Мы все из Белоруссии, я там родилась и выросла и переживаю за происходящее сейчас там", - рассказала одна из участниц акции.