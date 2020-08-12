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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575710855.html
У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"
Несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, обстановка спокойная, за происходящим наблюдают полицейские, передает... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Сцаными тряпками гнать этих "мирных граждан"
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полицейские оттеснили с тротуара участников акции у посольства Белоруссии в Москве
Полицейские оттеснили с тротуара участников акции протеста у посольства Белоруссии в Москве
2020-08-12T19:33
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"

19:33 12.08.2020 (обновлено: 23:00 12.08.2020)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, обстановка спокойная, за происходящим наблюдают полицейские, передает корреспондент РИА Новости.
Люди выстроились вдоль ограды напротив здания дипмиссии, некоторые из них держатся за руки, называя свою акцию "цепь солидарности". Периодически с их стороны слышны аплодисменты в ответ на сигналы проезжающих по Маросейке машин.
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"Мы пришли сюда, чтобы поддержать мирных граждан, которые выступают на мирных митингах в Белоруссии. Мы все из Белоруссии, я там родилась и выросла и переживаю за происходящее сейчас там", - рассказала одна из участниц акции.
Напротив главного входа посольства стоят не менее десяти автобусов полиции.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Депортировать всех на родину.
12 августа, 19:39
bakula74
145630337
Сцаными тряпками гнать этих "мирных граждан"
12 августа, 19:58
ddzr8891
41100314
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