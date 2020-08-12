У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, обстановка спокойная, за происходящим наблюдают полицейские, передает корреспондент РИА Новости.
Люди выстроились вдоль ограды напротив здания дипмиссии, некоторые из них держатся за руки, называя свою акцию "цепь солидарности". Периодически с их стороны слышны аплодисменты в ответ на сигналы проезжающих по Маросейке машин.
"Мы пришли сюда, чтобы поддержать мирных граждан, которые выступают на мирных митингах в Белоруссии. Мы все из Белоруссии, я там родилась и выросла и переживаю за происходящее сейчас там", - рассказала одна из участниц акции.
Напротив главного входа посольства стоят не менее десяти автобусов полиции.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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