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Россия и Саудовская Аравия призвали перезапустить межливийский диалог
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его саудовский коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора констатировали необходимость установления режима... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:30
халифа хафтар
сергей лавров
евросоюз
муаммар каддафи
москва
триполи
ливия
оон
политика
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халифа хафтар, сергей лавров, евросоюз, муаммар каддафи, москва, триполи, ливия, оон, политика

Россия и Саудовская Аравия призвали перезапустить межливийский диалог

19:30 12.08.2020
1458
© REUTERS / Mohamed AzakirВид на Триполи, Ливия
Вид на Триполи, Ливия
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его саудовский коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора констатировали необходимость установления режима прекращения огня в Ливии и немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Телефонный разговор министров состоялся в среду.
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"В ходе обмена мнениями по ливийской проблематике констатирована необходимость скорейшего установления устойчивого режима прекращения боевых действий и немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога в рамках механизмов, созданных решениями Берлинской мирной конференции и одобренных в резолюции 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министры выразили обеспокоенность по поводу сохраняющейся тупиковой ситуации в ближневосточном урегулировании, акцентировали контрпродуктивность каких-либо односторонних действий, идущих вразрез с общепринятой международно-правовой базой урегулирования, которые могут привести к опасной эскалации ситуации на палестинских территориях и во всем регионе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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