Россия и Саудовская Аравия призвали перезапустить межливийский диалог

Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно

Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно

Отмечается, что министры выразили обеспокоенность по поводу сохраняющейся тупиковой ситуации в ближневосточном урегулировании, акцентировали контрпродуктивность каких-либо односторонних действий, идущих вразрез с общепринятой международно-правовой базой урегулирования, которые могут привести к опасной эскалации ситуации на палестинских территориях и во всем регионе.