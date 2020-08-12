Президента Ливана в июле предупреждали о наличии опасных веществ в порту

"Сразу как президенту был передан доклад национальной безопасности 20 июля 2020 года о наличии большого количества нитрата аммония в одном из ангаров порта Бейрута, военный советник уведомил генерального секретаря по безопасности в аппарате главы правительства для принятия необходимых мер", — пишет пресс-служба.