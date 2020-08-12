Президента Ливана в июле предупреждали о наличии опасных веществ в порту

БЕЙРУТ, 12 авг — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун 20 июля получил доклад от спецслужб о наличии большого количества нитрата аммония в порту Ливана, сообщается в твиттере пресс-службы президента.
"Сразу как президенту был передан доклад национальной безопасности 20 июля 2020 года о наличии большого количества нитрата аммония в одном из ангаров порта Бейрута, военный советник уведомил генерального секретаря по безопасности в аппарате главы правительства для принятия необходимых мер", — пишет пресс-служба.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники сообщал, что сотрудники службы национальной безопасности начали бить тревогу после проверки в порту за пять месяцев до трагедии. В том числе в компетентные органы направлялись предложения перепродать взрывоопасное вещество другим странам или вывезти его на хранение за пределы города.
11 августа, 16:09Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171