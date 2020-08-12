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Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, в воздух подняли истребитель РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:38
ввс сша
россия
национальный центр управления обороной рф
черное море
су-27
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ввс сша, россия, национальный центр управления обороной рф, черное море, су-27, сша, в мире

Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

19:16 12.08.2020 (обновлено: 20:38 12.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, в воздух подняли истребитель Су-27, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Российский экипаж идентифицировал борты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
4 августа, 18:00
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
"После разворота самолетов ВВС и ВМС США от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — добавили в Центре.
Там подчеркнули также, что нарушения границы не допущено.
Полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заключили в Центре управления обороной.
С начала июля о приближении американских самолетов-разведчиков к границам России сообщалось более десяти раз.
МиГ-31
11 августа, 11:26
МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем
8441144
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ВВС СШАРоссияНациональный центр управления обороной РФЧерное мореСу-27СШАВ мире
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