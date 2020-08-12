https://ria.ru/20200812/1575709726.html
Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, в воздух подняли истребитель РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:16
2020-08-12T20:38
ввс сша
россия
национальный центр управления обороной рф
черное море
су-27
сша
в мире
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2
россия
черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс сша, россия, национальный центр управления обороной рф, черное море, су-27, сша, в мире