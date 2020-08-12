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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575709628.html
Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало считает, что протестующие сограждане вспомнили, что они "наследники партизан", и вышли на улицы. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:16
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
А самые главные партизаны, цепкало, Тихоновская и иже с ними. Нашухарили, и попрятались по норам..
15
а все люди - потомки обезьян, и что?
12
8
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии

19:16 12.08.2020
4397
© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало считает, что протестующие сограждане вспомнили, что они "наследники партизан", и вышли на улицы.
По словам Цепкало, сейчас важно выражать протест всеми способами - от написания и расклеивания листовок, до организации забастовок. Также согражданам нужно вспомнить историю, считает он.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Власть плюет на всех нас. Единственное, что может повлиять на неё - это то, что мы выходим на улицы! Мы вспомнили о том, что мы наследники партизан, и тогда мы стали собираться небольшими группами у себя на районах в больших и малых городах", - заявил Цепкало в видеообращении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А самые главные партизаны, цепкало, Тихоновская и иже с ними. Нашухарили, и попрятались по норам..
12 августа, 19:46
ВМВиталий Мальков
1400001
а все люди - потомки обезьян, и что?
12 августа, 19:17
hhlt
630003
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