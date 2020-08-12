Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии

По словам Цепкало, сейчас важно выражать протест всеми способами - от написания и расклеивания листовок, до организации забастовок. Также согражданам нужно вспомнить историю, считает он.

"Власть плюет на всех нас. Единственное, что может повлиять на неё - это то, что мы выходим на улицы! Мы вспомнили о том, что мы наследники партизан, и тогда мы стали собираться небольшими группами у себя на районах в больших и малых городах", - заявил Цепкало в видеообращении.