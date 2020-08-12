Цепкало высказался о протестующих в Белоруссии

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало считает, что протестующие сограждане вспомнили, что они "наследники партизан", и вышли на улицы.
По словам Цепкало, сейчас важно выражать протест всеми способами - от написания и расклеивания листовок, до организации забастовок. Также согражданам нужно вспомнить историю, считает он.
"Власть плюет на всех нас. Единственное, что может повлиять на неё - это то, что мы выходим на улицы! Мы вспомнили о том, что мы наследники партизан, и тогда мы стали собираться небольшими группами у себя на районах в больших и малых городах", - заявил Цепкало в видеообращении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.