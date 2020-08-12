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В Париже голый мужчина напал на полицейских
Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:14
франция
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
франция, париж, в мире

В Париже голый мужчина напал на полицейских

19:14 12.08.2020
1573
© AP Photo / Lionel CironneauСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Lionel Cironneau
ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в XIII округе французской столицы, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был "без штанов".
В ответ на агрессию со стороны мужчины полицейские были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот.
Нападавший задержан. Из-за происшествия возбуждено дело о покушении на убийство представителя государственной власти.
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