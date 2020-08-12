Власти Гродно прокомментировали инцидент с ребенком во время протестов

Мать пятилетней девочки ранее рассказала, что в их машину врезался бронеавтомобиль, ребенок получил травмы.

В УВД заявили, что искренне сопереживают семье пострадавшей девочки и желают скорейшего выздоровления.

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Правоохранительные органы призвали родителей избегать посещения с детьми мест массового скопления людей. "Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности", - говорится в сообщении.