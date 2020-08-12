Власти Гродно прокомментировали инцидент с ребенком во время протестов

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с информацией о пострадавшем во время протестных акций в Гродно ребенке.
Мать пятилетней девочки ранее рассказала, что в их машину врезался бронеавтомобиль, ребенок получил травмы.
"В сети Интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УВД гродненского облисполкома.
В УВД заявили, что искренне сопереживают семье пострадавшей девочки и желают скорейшего выздоровления.
Правоохранительные органы призвали родителей избегать посещения с детьми мест массового скопления людей. "Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности", - говорится в сообщении.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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