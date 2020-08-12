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Петросян выпил таблетку и показал свою "мужскую силу"
Юморист Евгений Петросян устроил поединок армрестлинга со своим адвокатом Сергеем Жориным. Шуточное видео появилось в Instagram юриста. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:06
шоу-бизнес
культура
сергей жорин
евгений петросян
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353
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шоу-бизнес, сергей жорин, евгений петросян

Петросян выпил таблетку и показал свою "мужскую силу"

19:06 12.08.2020
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© Фото : Alexey YushenkovЕвгений Петросян
Евгений Петросян
© Фото : Alexey Yushenkov
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян устроил поединок армрестлинга со своим адвокатом Сергеем Жориным. Шуточное видео появилось в Instagram юриста.
На опубликованных кадрах 74-летний Петросян достает из коробочки таблетку, показывает ее Жорину и запивает лекарство водой.
"Только не мухлевать! В полную силу", — произносит он.
В начале поединка казалось, что более молодой Жорин одержит победу, однако Петросян был сильнее.
"Евгений Ваганович поделился секретами мужской силы, победил меня в соревнованиях, но был дисквалифицирован после прохождения допинг-теста", — написал Жорин.
После "состязания" мужчины пожали друг другу руки.
Юморист Елена Степаненко
30 мая, 16:56Культура
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КультураШоу-бизнесСергей ЖоринЕвгений Петросян
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