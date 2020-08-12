https://ria.ru/20200812/1575708994.html
Петросян выпил таблетку и показал свою "мужскую силу"
Юморист Евгений Петросян устроил поединок армрестлинга со своим адвокатом Сергеем Жориным. Шуточное видео появилось в Instagram юриста. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:06
2020-08-12T19:06
шоу-бизнес
культура
сергей жорин
евгений петросян
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, сергей жорин, евгений петросян
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Юморист Евгений Петросян
устроил поединок армрестлинга со своим адвокатом Сергеем Жориным
. Шуточное видео появилось в Instagram юриста.
На опубликованных кадрах 74-летний Петросян достает из коробочки таблетку, показывает ее Жорину и запивает лекарство водой.
"Только не мухлевать! В полную силу", — произносит он.
В начале поединка казалось, что более молодой Жорин одержит победу, однако Петросян был сильнее.
"Евгений Ваганович поделился секретами мужской силы, победил меня в соревнованиях, но был дисквалифицирован после прохождения допинг-теста", — написал Жорин.
После "состязания" мужчины пожали друг другу руки.