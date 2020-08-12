Макрон высказался о ситуации в Белоруссии

ПАРИЖ, 12 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высказал серьезную озабоченность в связи с ситуацией в Белоруссии после прошедших президентских выборов, насилием в отношении граждан и призвал к диалогу, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь диалога", - говорится в коммюнике.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>