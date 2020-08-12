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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575708292.html
Макрон высказался о ситуации в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высказал серьезную озабоченность в связи с ситуацией в... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:56
протесты в белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
владимир путин
франция
париж
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
За время бузы жёлтых жилетов во Франции погибло, по Вашим данным, г-н Макрон, 11 человек. Пострадало около 3 тысяч. Высказываетесь, венки носите на могилы, помогаете семьям?
49
Я очень озабочен моментом когда в прямом эфире у желтого жилета оторвало кисть руки. В какое спортлото писать письма? А? :)))
46
8
франция
париж
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575703277_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7e47f4ac8bce0b12585b190cbd4bf7a3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, франция, париж, в мире

Макрон высказался о ситуации в Белоруссии

18:57 12.08.2020 (обновлено: 22:56 12.08.2020)
6521
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖители Минска принесли цветы на место гибели участника акции протеста
Жители Минска принесли цветы на место гибели участника акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПАРИЖ, 12 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высказал серьезную озабоченность в связи с ситуацией в Белоруссии после прошедших президентских выборов, насилием в отношении граждан и призвал к диалогу, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь диалога", - говорится в коммюнике.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинФранцияПарижВ мире
Популярные комментарии
За время бузы жёлтых жилетов во Франции погибло, по Вашим данным, г-н Макрон, 11 человек. Пострадало около 3 тысяч. Высказываетесь, венки носите на могилы, помогаете семьям?
12 августа, 19:07
Александр И
4800001
Я очень озабочен моментом когда в прямом эфире у желтого жилета оторвало кисть руки. В какое спортлото писать письма? А? :)))
12 августа, 19:13
ВРВиталик Р
4120300
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