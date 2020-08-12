Цепкало предположил, что мужа Тихановской могли пытать

"На Светлану Тихановскую было оказано давление. Ее супруг находится в тюрьме. Возможно, ее запугали тем, что его будут пытать... возможно, ей показали даже фотографии, как пытают ее супруга", - заявил Цепкало в видеообращении в Тelegram-канале.