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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575708119.html
Цепкало предположил, что мужа Тихановской могли пытать
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало не исключает, что мужа кандидата в президенты страны Светланы Тихановской могли пытать. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:51
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
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https://ria.ru/20200811/1575663225.html
Да что там - пытали. Наверное, уже съели давно)))
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минск
белоруссия
литва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

Цепкало предположил, что мужа Тихановской могли пытать

18:51 12.08.2020
2522
© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало не исключает, что мужа кандидата в президенты страны Светланы Тихановской могли пытать.
"На Светлану Тихановскую было оказано давление. Ее супруг находится в тюрьме. Возможно, ее запугали тем, что его будут пытать... возможно, ей показали даже фотографии, как пытают ее супруга", - заявил Цепкало в видеообращении в Тelegram-канале.
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
11 августа, 19:37Протесты в Белоруссии
Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом
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64602521
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Да что там - пытали. Наверное, уже съели давно)))
12 августа, 19:01
АПАполлон Помнящий
3110001
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