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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575707680.html
В Минске начали собираться сторонники оппозиции
В разных частях Минска собираются группы сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:25
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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минск
белоруссия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Протестующие снова начали собираться в разных частях Минска
Протестующие снова начали собираться в разных частях Минска
2020-08-12T18:44
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске начали собираться сторонники оппозиции

18:44 12.08.2020 (обновлено: 19:25 12.08.2020)
6195
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В разных частях Минска собираются группы сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, живые цепи выстроились, в частности, у станций метро "Пушкинская" и "Каменная горка", а также у ЦУМа.
Многие принесли цветы в память о погибшем на акции протеста. К ЦУМу по соседним улицам идут колонны протестующих.
Днем из минского микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск, в центр города направились несколько колонн военной техники и транспорта для перевозки сотрудников милиции.
Силовики оцепили район стелы "Минск — город-герой", где 9 августа прошли масштабные столкновения.
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Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.
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