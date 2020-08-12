В Минске начали собираться сторонники оппозиции

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МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В разных частях В разных частях Минска собираются группы сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, живые цепи выстроились, в частности, у станций метро "Пушкинская" и "Каменная горка", а также у ЦУМа.

Многие принесли цветы в память о погибшем на акции протеста. К ЦУМу по соседним улицам идут колонны протестующих.

Днем из минского микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск, в центр города направились несколько колонн военной техники и транспорта для перевозки сотрудников милиции.

Силовики оцепили район стелы "Минск — город-герой", где 9 августа прошли масштабные столкновения.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.