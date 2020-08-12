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Стало известно, в какие страны теперь можно улететь через Стамбул
Со стыковкой через Стамбул российские путешественники теперь могут улететь в Египет, Кению и Черногорию, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Стало известно, в какие страны теперь можно улететь через Стамбул

18:48 12.08.2020
4279
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт имени Ататюрка
Международный аэропорт имени Ататюрка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Со стыковкой через Стамбул российские путешественники теперь могут улететь в Египет, Кению и Черногорию, сообщает АТОР.
На сегодняшний день, Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
Турецкие авиалинии заявили о вылетах в августе более чем по 100 зарубежным направлениям, среди которых есть и те, куда разрешен въезд российским туристам.
Например, в Танзанию турецкий перевозчик заявил три рейса в неделю, а в Швейцарию – 14 рейсов. Впрочем, у россиян будет возможность полететь в Швейцарию с середины августа и прямыми рейсами.
Со стыковкой в Стамбуле самостоятельно можно добраться и до Египта – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх несколько раз в неделю летает турецкий низкобюджетный авиаперевозчик. В расписании стоят десять рейсов в Каир и четыре – в Александрию.
Также в графике аэропорта Стамбула еженедельно – четыре вылета - в Загреб, три рейса в Найроби (Кения) и пять вылетов в Подгорицу (Черногория).
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По данным экспертов, чаще всего через Стамбул туристы самостоятельно покупают билеты на Мальдивы: в этом случае при вылете из Москвы их ждут две стыковки – в Стамбуле и Дохе.
В основном организованные туристы летят в Стамбул ради отдыха в Турции. Так, в бронированиях на вылетах в Стамбул у одного крупного туроператора лидируют поездки с отдыхом в Стамбуле или на турецких курортах Средиземного и Эгейского морей.
Как отмечают эксперты, туристов не смущают высокие цены на авиаперевозку. Так, на ближайшие даты билет до Стамбула и обратно может обойтись в 50 тысяч рублей и выше. Однако россияне готовы лететь в Турцию и по таким ценам.
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