Милиция взяла под контроль район стелы в центре Минска

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Внутренние войска и милиция взяли под контроль район стелы "Минск - город-герой", где 9 августа прошли масштабные столкновения с белорусской оппозицией, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на перекрестке у стелы стоят машины внутренних войск, автозаки. Соседние скверы и улицы патрулируют омоновцы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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