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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575706919.html
Милиция взяла под контроль район стелы в центре Минска
Внутренние войска и милиция взяли под контроль район стелы "Минск - город-герой", где 9 августа прошли масштабные столкновения с белорусской оппозицией,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:34
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678747_0:205:2914:1844_1400x0_80_0_0_c386f08c86973e14af552d187557ebcf.jpg
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РИА Новости
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353
60
минск, белоруссия, в мире

Милиция взяла под контроль район стелы в центре Минска

18:34 12.08.2020
995
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Внутренние войска и милиция взяли под контроль район стелы "Минск - город-герой", где 9 августа прошли масштабные столкновения с белорусской оппозицией, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на перекрестке у стелы стоят машины внутренних войск, автозаки. Соседние скверы и улицы патрулируют омоновцы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В понедельник и вторник несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
46001318
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Мы теряем Беларусь. Только новые выборы спасут Союз
12 августа, 18:36
Ю.Юрий .
300009
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