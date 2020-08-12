Помпео заявил, что выборы в Белоруссии не были свободными

ПРАГА, 12 авг - РИА Новости. Выборы в Белоруссии не были свободными, заявил в среду в интервью Чешскому ТВ госсекретарь США Майк Помпео.
"Выборы в Белоруссии не были свободными. Теперь начались жестокие действия против мирных демонстрантов. То, что происходит там сейчас, - это трагедия", - сказал Помпео.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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