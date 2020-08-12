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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575706455.html
Помпео заявил, что выборы в Белоруссии не были свободными
Выборы в Белоруссии не были свободными, заявил в среду в интервью Чешскому ТВ госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
майк помпео
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
прага
сша
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
А в США они были свободные...) Вам же Россия президента выбрала) Почему перевыборы не назначили? Ай-яяй)
23
Нет афроамериканцев можно , а в Белоруссии нельзя .
12
4
минск
белоруссия
прага
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана тихановская, майк помпео, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, прага, сша, в мире

Помпео заявил, что выборы в Белоруссии не были свободными

18:29 12.08.2020 (обновлено: 18:57 12.08.2020)
834
© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
© Sputnik
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ПРАГА, 12 авг - РИА Новости. Выборы в Белоруссии не были свободными, заявил в среду в интервью Чешскому ТВ госсекретарь США Майк Помпео.
"Выборы в Белоруссии не были свободными. Теперь начались жестокие действия против мирных демонстрантов. То, что происходит там сейчас, - это трагедия", - сказал Помпео.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМайк ПомпеоМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияПрагаСШАВ мире
Популярные комментарии
А в США они были свободные...) Вам же Россия президента выбрала) Почему перевыборы не назначили? Ай-яяй)
12 августа, 18:46
ВМВиталий Мальков
1750001
Нет афроамериканцев можно , а в Белоруссии нельзя .
12 августа, 18:43
xxazar555
1100001
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