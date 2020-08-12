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Литва, Латвия и Польша предложили Белоруссии план выхода из кризиса
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:16
светлана тихановская
гитанас науседа
александр лукашенко
латвия
белоруссия
литва
в мире
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латвия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, гитанас науседа, александр лукашенко, латвия, белоруссия, литва, в мире

Литва, Латвия и Польша предложили Белоруссии план выхода из кризиса

18:28 12.08.2020 (обновлено: 19:16 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии.
Как указано на сайте главы прибалтийской республики, официальному Минску необходимо остановить применение силы против народа, освободить задержанных протестующих и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества.
Науседа отметил, что ближайшие соседи нуждаются в "стабильной, демократической, независимой и процветающей Белоруссии".
Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Белоруссии на видеоконференции 14 августа.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты голосования не признала.
Президент Литвы Гитанас Науседа
11 августа, 20:02Протесты в Белоруссии
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Светлана ТихановскаяГитанас НауседаАлександр ЛукашенкоЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
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