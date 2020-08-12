Литва, Латвия и Польша предложили Белоруссии план выхода из кризиса

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии.
Как указано на сайте главы прибалтийской республики, официальному Минску необходимо остановить применение силы против народа, освободить задержанных протестующих и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества.
Науседа отметил, что ближайшие соседи нуждаются в "стабильной, демократической, независимой и процветающей Белоруссии".
Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Белоруссии на видеоконференции 14 августа.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты голосования не признала.