Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось

Накануне стало известно, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Несколько изданий сообщили, что она впала в кому. Представитель певицы заявлял, что Легкоступова находится в состоянии средней тяжести.