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https://ria.ru/20200812/1575706064.html
Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось
У певицы Валентины Легкоступовой начались осложнения после перенесенной операции на головном мозге, пишет "МК". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:17
культура
валентина легкоступова
шоу-бизнес
гу мвд россии по г. москве
происшествия
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https://ria.ru/20200812/1575673376.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575700519.html
Здоровья тебе , Валентина !!!!
17
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:395:2048:1547_1400x0_80_0_0_71ac629e7fa4334dcc2b3ec00884b5da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина легкоступова, шоу-бизнес, гу мвд россии по г. москве, происшествия

Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось

18:21 12.08.2020 (обновлено: 20:17 12.08.2020)
17912
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У певицы Валентины Легкоступовой начались осложнения после перенесенной операции на головном мозге, пишет "МК".
По данным издания, врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные.
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Вчера, 02:04Культура
Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
Накануне стало известно, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Несколько изданий сообщили, что она впала в кому. Представитель певицы заявлял, что Легкоступова находится в состоянии средней тяжести.
Столичное управление МВД проводит проверку. Полицейские задержали мужа артистки Юрия Фирсова, которого подозревают в нанесении травм.
Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Окончила Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Дебют артистки состоялся в 1985 году, в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность Легкоступовой принесла песня "Ягода-малина".
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Коллега Легкоступовой прокомментировала слухи об алкоголизме певицы
566184639
Обсудить 3
КультураВалентина ЛегкоступоваШоу-бизнесГУ МВД России по г. МосквеПроисшествия
Популярные комментарии
Здоровья тебе , Валентина !!!!
12 августа, 22:12
Двадцатый трест
1600001
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