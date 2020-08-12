В Бресте задержали причастных к организации протестов иностранцев

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко заявил, что к организации несогласованных митингов и протестов в Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко заявил, что к организации несогласованных митингов и протестов в Бресте причастны граждане других стран, передает Sputnik Беларусь

"По словам руководителя брестской милиции, события, происходившие в Бресте с 9 по 11 августа, были спланированы определенными людьми, вчера их задержали. Среди них есть в том числе и граждане других стран", - пишет Sputnik.

Задержания людей, которые не протестовали, а просто шли по улице Астрейко объяснил тем, что многие действия проводились для профилактики или в связи с причастностью этих людей к организации несогласованных митингов и протестов, добавляет агентство.

По данным Sputnik, правоохранители Бреста подтвердили факт применения в отношении протестующих спецсредств и привлечение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. "Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок, и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия", - заявил Астрейко.

Как добавляет Sputnik, точное число задержанных в Бресте правоохранители не назвали, ссылаясь на то, что еще идет проверка. Известно только, что около 300 человек были привлечены к административной ответственности. Сейчас проводится проверка в отношении людей, задержанных в последние дни.

Как отмечает агентство, по поводу задержаний журналистов, в частности, корреспондента портала TUT.BY Станислава Коршунова, Астрейко заявил: "Если ваш коллега задержан, значит, во время проведения массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен в соответствии с нормами жилетом, где прописано средство массовой информации, и не имел при себе удостоверения, которое подтверждает его аккредитацию. Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.