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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575705603.html
В Бресте задержали причастных к организации протестов иностранцев
Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко заявил, что к организации несогласованных митингов и протестов в Бресте причастны граждане других стран,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:09
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
мвд белоруссии, белоруссия, брест, в мире

В Бресте задержали причастных к организации протестов иностранцев

18:09 12.08.2020
36574
© Кадр из видео очевидца Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
 Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
© Кадр из видео очевидца
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко заявил, что к организации несогласованных митингов и протестов в Бресте причастны граждане других стран, передает Sputnik Беларусь.
"По словам руководителя брестской милиции, события, происходившие в Бресте с 9 по 11 августа, были спланированы определенными людьми, вчера их задержали. Среди них есть в том числе и граждане других стран", - пишет Sputnik.
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Задержания людей, которые не протестовали, а просто шли по улице Астрейко объяснил тем, что многие действия проводились для профилактики или в связи с причастностью этих людей к организации несогласованных митингов и протестов, добавляет агентство.
По данным Sputnik, правоохранители Бреста подтвердили факт применения в отношении протестующих спецсредств и привлечение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. "Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок, и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия", - заявил Астрейко.
Как добавляет Sputnik, точное число задержанных в Бресте правоохранители не назвали, ссылаясь на то, что еще идет проверка. Известно только, что около 300 человек были привлечены к административной ответственности. Сейчас проводится проверка в отношении людей, задержанных в последние дни.
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Как отмечает агентство, по поводу задержаний журналистов, в частности, корреспондента портала TUT.BY Станислава Коршунова, Астрейко заявил: "Если ваш коллега задержан, значит, во время проведения массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен в соответствии с нормами жилетом, где прописано средство массовой информации, и не имел при себе удостоверения, которое подтверждает его аккредитацию. Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД".
Ранее МВД Белоруссии подтвердило ранение одного человека, предположительно, напавшего на ОМОН в Бресте.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
1976361237
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
маразм Лукашенко: Сначала допустить бардак, а потом кричать, что у него крадут свободу)))) Особенно Россия)))
12 августа, 18:17
Руслан Якубик
13701113
Пора новые выборы с пророссийскими кандидатами. Это спасёт наш Союз, а так молодёжь Беларуссии настраивают против России
12 августа, 18:25
Ю.Юрий .
12010012
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