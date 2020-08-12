Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о российской вакцине от COVID

"В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности. Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.