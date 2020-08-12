Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о российской вакцине от COVID

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили важность сотрудничества по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с учетом регистрации вакцины в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
"В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности. Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.