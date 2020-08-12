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Распространение нового коронавируса
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Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о российской вакцине от COVID
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили важность сотрудничества по борьбе с распространением новой... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, владимир путин, общество

Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о российской вакцине от COVID

18:04 12.08.2020 (обновлено: 18:32 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили важность сотрудничества по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с учетом регистрации вакцины в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
"В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности. Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.
Врач
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронВладимир ПутинОбщество
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