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На Кубани чудом спасли девочку, унесенную в море ветром
Пятилетнюю девочку, унесенную в море ветром в районе поселка Веселовка, и мужчину, бросившегося ей на помощь, чудом спасли на Кубани, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
веселовка
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
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10
веселовка
краснодарский край
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), веселовка, краснодарский край, темрюкский район, происшествия

На Кубани чудом спасли девочку, унесенную в море ветром

17:59 12.08.2020
10807
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОтдых на пляже Алушты
Отдых на пляже Алушты
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Пятилетнюю девочку, унесенную в море ветром в районе поселка Веселовка, и мужчину, бросившегося ей на помощь, чудом спасли на Кубани, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, но стало известно о нем только сейчас.
"В районе курортного поселка Веселовка (Темрюкский район Краснодарского края) на надувном круге в открытое море унесло пятилетнюю девочку. Сообщение об этом… поступило в 18.20... Выяснилось, что девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение", - говорится в сообщении. Родные девочки, мама, бабушка и дедушка, не успели среагировать на происходящее.
"На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух", - приводит пресс-служба слова госинспектора по маломерным судам Центра ГИМС ГУМЧС по Краснодарскому краю Николая Долгого.
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Примерно, через 40 минут после начала спасательной операции был найден надувной круг, который оказался пуст. Ситуация усугублялась усилившимся ветром, из-за которого высота волны достигала метра. К тому же спасателей слепило заходящее солнце.
"И все же ребенка с мужчиной нашли! Нехарактерное пятно на воде заприметил водитель гидроцикла. Подплыв ближе, он увидел дрейфующий буй, за который держались обессиленные мужчина и девочка… Участники операции считают, что этот случай спасения на воде можно назвать чудом. Ведь ветер, высокие волны, время суток и продолжительность розысков снижали вероятность найти людей", - добавляется в релизе.
По данным спасателей, ребенка отправили в больницу, мужчина, бросившийся спасать девочку, от медпомощи отказался, хотя, по свидетельствам очевидцев, находился в изможденном состоянии.
Девочка из Огайо gif
10 марта 2017, 14:35
В Огайо девочку унесло ветром, когда она шла домой
15012133
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВеселовкаКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
Популярные комментарии
Герой!
12 августа, 18:05
Alex Alex
3000000
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