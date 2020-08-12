https://ria.ru/20200812/1575705127.html
В Рослесхозе положительно оценили опыт Югры в восстановлении лесов
Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе место в РФ по площади лесовосстановления, тем самым демонстрируя очевидный положительный пример регионам... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:58
2020-08-12T17:58
ханты-мансийский автономный округ
сергей аноприенко
ханты-мансийский автономный округ
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
наталья комарова
ханты-мансийск
общество
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ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155773/66/1557736628_0:0:3641:2048_1400x0_80_0_0_bccd905fbe784efb36be930f480deeac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аноприенко, ханты-мансийский автономный округ, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), наталья комарова, ханты-мансийск, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 авг - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ
занимает второе место в РФ по площади лесовосстановления, тем самым демонстрируя очевидный положительный пример регионам Урала, заявил замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко
.
"Все, что касается лесовосстановления на территории Ханты-Мансийского автономного округа... это очевидный положительный пример на Урале. Югра занимает второе место по площади лесовосстановления, первое место по искусственному лесовосстановлению", - сказал Аноприенко журналистам в среду в ходе рабочего визита в регион.
По его словам, "отрадно и приятно видеть", как на территории автономного округа реализуется взаимодействие с предприятиями топливно-энергетического комплекса в этом направлении.
"Мы пролетали на вертолете, видели культуру производства и тот объем работ, тот вклад, который предприятия вносят в восстановление леса", - подчеркнул глава Рослесхоза
.
Как в свою очередь пояснил журналистам замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, такая работа ведется во всех муниципалитетах, где лесные насаждения повреждаются из-за пожаров или вырубаются для подготовки территории под объекты экономики.
Аноприенко также обсудил эту деятельность и реализацию нацпроекта "Экология" в регионе с губернатором Югры Натальей Комаровой
. Она отметила, что предприятия ТЭК в нынешнем году планируют высадить более 50 миллионов сеянцев на 15 тысячах гектаров леса.
"Мы начали эту работу по лесовосстановлению, поставили задачу каждое дерево - погибшее или вырубленное - восстановить. Я имею в виду сосну и кедр... Мы понимаем ответственность региона перед планетой, учитывая, какой вклад в окружающую среду и влияние на климат оказывает такое количество лесных насаждений на нашей территории", - добавила Комарова.