В Рослесхозе положительно оценили опыт Югры в восстановлении лесов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 авг - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе место в РФ по площади лесовосстановления, тем самым демонстрируя очевидный положительный пример регионам Урала, заявил замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко

"Все, что касается лесовосстановления на территории Ханты-Мансийского автономного округа... это очевидный положительный пример на Урале. Югра занимает второе место по площади лесовосстановления, первое место по искусственному лесовосстановлению", - сказал Аноприенко журналистам в среду в ходе рабочего визита в регион.

По его словам, "отрадно и приятно видеть", как на территории автономного округа реализуется взаимодействие с предприятиями топливно-энергетического комплекса в этом направлении.

"Мы пролетали на вертолете, видели культуру производства и тот объем работ, тот вклад, который предприятия вносят в восстановление леса", - подчеркнул глава Рослесхоза

Как в свою очередь пояснил журналистам замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, такая работа ведется во всех муниципалитетах, где лесные насаждения повреждаются из-за пожаров или вырубаются для подготовки территории под объекты экономики.

Аноприенко также обсудил эту деятельность и реализацию нацпроекта "Экология" в регионе с губернатором Югры Натальей Комаровой . Она отметила, что предприятия ТЭК в нынешнем году планируют высадить более 50 миллионов сеянцев на 15 тысячах гектаров леса.