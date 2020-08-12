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Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости
Продюсер Яна Рудковская, чью серию снимков раскритиковали за чрезмерное использование фильтров и фотошопа, ответила хейтерам и объяснила, как ей удалось... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, яна рудковская

Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости

23:00 12.08.2020
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© Фото : @rudkovskayaofficialФотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
© Фото : @rudkovskayaofficial
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская, чью серию снимков раскритиковали за чрезмерное использование фильтров и фотошопа, ответила хейтерам и объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости ради съемок нового телевизионного проекта.

"Захожу в автодом, чтобы готовиться к моим новым ТV съемкам с хвостиком и без макияжа, но зато похудевшая на три килограмма, и через 40 минут уже такая "опа". Все благодаря фантастической Ирочке Митрошкиной", — написала Рудковская.

Однако слова о том, что появится перед камерой, буквально, с "новым лицом" знаменитости помог профессиональный визажист, не убедили пользователей. Многие начали писать, что все дело в фильтрах и ретуши.
"Фильтры творят чудеса", — написала alenahavr.
"Пластика или фильтры? На себя совсем не похожа", — уверена olgakucherenko.
"Классно с фильтрами фотографироваться", — прокомментировала _morozelena_.
Эти слова подписчицы разозлили Яну Рудковскую, и она ответила: "Меня Ира фотографировала, можете к ней зайти, она мне прислала фото! Фильтров нет, но есть крутой свет и офигенный make!"
"Яна, зачем оправдываться? Это ваша страница и ваше право! Какие хотите, такие и выставляете фото. Одни змеи, а не люди", — заступилась за продюсера 202415ya.
"Просто встречаешь живьем и не узнаешь человека! Зачем так себя не принимать, чтобы фильтровать всегда?" — присоединилась к обсуждению o_ogo_go.
"Значит, ей так нравится", — считает 202415ya.
"Я объясняю! Перед кем оправдываться? Перед теми, кто в принципе лишен этики и воспитания? Я эти фильтры точно не делаю и не умею даже. Вечером видео выложу, вот и посмотрим", — заявила Рудковская.
Но и этот ответ не убедил пользователей. Некоторые написали, что видео тоже можно отретушировать: "Ну, видно же, что перестарались с обработкой лица на фото! Даже в 25 так не выглядят слишком ровно!"
Скриншот видео из Instagram Любви Успенской
6 августа, 12:00Культура
"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
11801120
КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЯна Рудковская
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